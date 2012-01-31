Ужесточен контроль за топливным рынком Дальнего Востока

Аппарат полпреда президента в ДФО приступил к мониторингу уровня розничных цен на автомобильный бензин и иные виды моторного топлива, сообщает пресс-служба полпредства.

По словам полпреда Виктора ИШАЕВА, на Дальнем Востоке цены на бензин в среднем на 10-15% выше, чем в других регионах страны. Оградить потребителя от роста цен полпред предложил несколькими путями.

«Мы должны в первую очередь насыщать топливом внутренний рынок. Если приоритетом будет поставка топлива за рубеж, а не на внутренний рынок, то цены будут продолжать расти. Это решение должно принять государство», - подчеркнул он.

По его мнению, необходимо изменить структуру реализации автомобильного топлива, в частности, отделить производителя от оптовиков и розничных сетей. По поручению главы государства аппарат полпредства будет также отслуживать возникающие неправомерные экономические и организационные препятствия, мешающие бесперебойной поставке на рынок бензина.

«Золотой Рог Хабаровск».