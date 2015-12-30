Овощи и фрукты из Китая в Приморье стали доступнее

Торжественное открытие первого в Приморье выставочного центра китайской сельскохозяйственной продукции состоялось в Уссурийске 23 декабря. В церемонии принимали участие представители делегации из Китая, а также первые лица Уссурийска и Приморского края. С напутственными словами перед гостями выступили глава Думы Уссурийского городского округа Николай РУДЬ, глава администрации города Евгений КОРЖ, вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил ВЕСЕЛОВ. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Торговый комплекс площадью 70 000 м2 расположился в микрорайоне Южном и включает в себя холодильные склады, выставочные стенды, а также платформу электронных продаж. Выставка функционирует на постоянной основе. Здесь осуществляется как розничная, так и оптовая продажа овощей, фруктов, риса, бобовых культур и консервированных продуктов, произведенных в КНР. Еще одним преимуществом торговли на выставке является цена. Вся продукция, которая представлена на стеллажах, продается без наценки, по стоимости компании-производителя.

По словам чиновников, открытие подобного комплекса - огромный шаг в развитии экономико-политических отношений с КНР. Символичным стало и то, что перерезать красную ленточку одновременно смогли представители обеих стран.

«Инициатива создания подобного рода комплекса исходила от наших коллег из Китая. Затем были долгие переговоры, поиск площадки и оформление документов. Уникальность проекта в том, что участие в выставке может принять неограниченное количество компаний из КНР. Мы планируем активно помогать местным предпринимателям в поиске надежных поставщиков, а китайским предприятиям, в свою очередь, находить клиентов в Приморье», - рассказал генеральный директор ООО «ТрансАгро» Артур Тен.

В планах у руководства расширение ассортимента, представленного на выставочной площадке, выстраивание долгосрочных отношений с производителями из КНР и привлечение клиентов со всего Приморья. С точки зрения логистики расположение комплекса как нельзя лучше подходит для транспортировки груза по всему краю. Недалеко от выставочного центра пролегают Хабаровская и Владивостокская трассы.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.