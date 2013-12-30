Авиакомпания "Аврора" в 2013 году перевезла более 300 тыс. пассажиров

ОАО "Авиакомпания "Аврора" (создано на базе двух дальневосточных перевозчиков - "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") подвела первые предварительные итоги в своей истории.

Отметим, что показатели "Авроры" сравниваются с показателями авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", путем переименования которой, собственно, и создана "Аврора".

"В 2013 году компания впервые в своей новейшей истории перевезла более 300 тыс. пассажиров: с января по декабрь услугами "Авроры" воспользовались 321,9 тыс человек, что на 21% превышает показатель прошедшего года", - сообщается на сайте компании.

В том числе 60, 7 тыс. человек осуществили перелет на международных линиях, 205, 1 тыс. человек - на внутренних, 56, 1 тыс. человек - на внутри Сахалинской области.

В 2013 году выполнено 5 тыс. 946 рейсов, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году.

По итогам года пассажирооборот вырос на 36 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 341,7 млн пассажирокилометров. Производственный налет составил 9 тыс. 869 часов, что на 3 % больше, чем в 2012 году.

В 2013 году значительно обновился парк воздушных судов авиакомпании "Аврора". В течение года пришло четыре лайнера A-319 и два Boeing-737-500. В настоящее время парк компании насчитывает 15 воздушных судов: 4 A-319, 5 Boeing-737 и 6 DHC-8. В ближайшее время парк пополнится еще одним A-319.

Расширилась география полетов "Авроры": открылись регулярные рейсы в Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Магадан, Пусан, Гонконг.

ОАО "Авиакомпания "Аврора" создано по поручению главы российского правительства). Основная цель авиакомпании - содействие социально-экономическому развитию дальневосточного региона через систему более эффективных и доступных пассажирских перевозок.

"Аэрофлот" передаст 49% своих акций в "Авроре" Сахалинской области (соглашение по этому поводу между Сахалинской областью и "Аэрофлотом" подписано), 51% акций будет принадлежать "Аэрофлоту".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.