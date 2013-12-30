www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

Авиакомпания "Аврора" в 2013 году перевезла более 300 тыс. пассажиров

30 Декабря 2013, 12:21 | Дальний Восток

ОАО "Авиакомпания "Аврора" (создано на базе двух дальневосточных перевозчиков - "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") подвела первые предварительные итоги в своей истории.

Отметим, что показатели "Авроры" сравниваются с показателями авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", путем переименования которой, собственно, и создана "Аврора".

"В 2013 году компания впервые в своей новейшей истории перевезла более 300 тыс. пассажиров: с января по декабрь услугами "Авроры" воспользовались 321,9 тыс человек, что на 21% превышает показатель прошедшего года", - сообщается на сайте компании.

В том числе 60, 7 тыс. человек осуществили перелет на международных линиях, 205, 1 тыс. человек - на внутренних, 56, 1 тыс. человек - на внутри Сахалинской области.

В 2013 году выполнено 5 тыс. 946 рейсов, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году.

По итогам года пассажирооборот вырос на 36 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 341,7 млн пассажирокилометров. Производственный налет составил 9 тыс. 869 часов, что на 3 % больше, чем в 2012 году.

В 2013 году значительно обновился парк воздушных судов авиакомпании "Аврора". В течение года пришло четыре лайнера A-319 и два Boeing-737-500. В настоящее время парк компании насчитывает 15 воздушных судов: 4 A-319, 5 Boeing-737 и 6  DHC-8. В ближайшее время парк пополнится еще одним A-319.

Расширилась география полетов "Авроры": открылись регулярные рейсы в Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Магадан, Пусан, Гонконг.

ОАО "Авиакомпания "Аврора" создано по поручению главы российского правительства). Основная цель авиакомпании - содействие социально-экономическому развитию дальневосточного региона через систему более эффективных и доступных пассажирских перевозок.

"Аэрофлот" передаст 49% своих акций в "Авроре" Сахалинской области (соглашение по этому поводу между Сахалинской областью и "Аэрофлотом" подписано), 51% акций будет принадлежать "Аэрофлоту".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авиа  итоги  "Аврора" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru