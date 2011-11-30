В рекламных роликах россиянам расскажут о полезных свойствах молока

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») выступил инициатором проведения рекламной кампании по популяризации этого напитка. «Молочная реклама» должна выйти в телевизионный эфир весной следующего года. Кроме того, агитировать россиян потреблять молоко будут с помощью наружной рекламы и Интернета. Потребителям расскажут о полезных свойствах молока, что поможет им по-новому взглянуть на привычный продукт.

В «Союзмолоке» рассчитывают на финансовую помощь Минсельхоза, в бюджете которого предусмотрены средства на социальную рекламу товаров отечественного производства, пишет газета «Маркер». По мнению аналитиков, мероприятие обойдется бюджету в 120 млн рублей.

Ожидается, что увеличение доходов молочных компаний последует примерно через 3 года после запуска рекламы.

Напомним, недавно глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посетовал, что россияне слишком мало потребляют молочных продуктов. «Меня очень беспокоят объемы молока, которое потребляется российскими гражданами. Мы недопиваем», - констатировал глава ведомства.