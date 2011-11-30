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Смартфоны занимают четверть общего рынка сотовых телефонов

30 Ноября 2011, 19:19 | Дальний Восток

Несмотря на стремительное увеличение спроса на смартфоны, пока их продажи составляют менее трети от общего количества реализованных во всем мире сотовых аппаратов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на исследование VisionMobile.

Согласно данным за первую половину 2011 года, доля смартфонов достигла 27%. В процентном соотношении смартфоны обогнали по популярности обычные телефоны в Северной Америке и Европе. Там их доля составляет 63% и 51% соответственно.

В Латинской Америке, Африке и Азии этот показатель не превышает 19%. Специалисты VisionMobile назвали Android и iOS самыми перспективными ОС, тогда как Symbian и BlackBerry OS резко сдают позиции даже в тех странах, где у них традиционно было весомое преимущество, пишет onliner.by.

Автор: По материалам сети Интернет
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