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Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
Первые три места - у одного бренда
Объединённая компания «Связной/Евросеть» проанализировала основные показатели и ключевые тренды на дальневосточном рынке ноутбуков за 9 месяцев 2018 года. По данным «Связного/Евросети», с января по сентябрь текущего года всего на Дальнем Востоке было продано более 87 тыс. ноутбуков на сумму 3,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост рынка в штуках составил 6%, в денежном выражении – 16%.
«Более высокий темп роста рынка в деньгах обусловлен тем, что наши клиенты активнее приобретают более продвинутые модели ноутбуков, желая, с одной стороны, получить максимум производительности, с другой – закрыть этот вопрос на ближайшие несколько лет. Кроме того, набирают популярность игровые ноутбуки, имеющие мощные технические характеристики и представленные как раз в среднем и высоком ценовых сегментах», - отмечает директор макрорегиона «Дальний Восток» объединенной компании «Связной/Евросеть» Семён Пичугин.
По итогам 9 месяцев 2018 года продажи ноутбуков самой высокой ценовой категории — свыше 69 тыс. рублей — составили 8% в штуках и 20% в деньгах, в то время как за 9 месяцев 2017 года на них приходилось лишь 5% и 15% соответственно. Лэптопы ценовой категории 41-69 тыс. рублей имеют долю 18% (+4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) в штуках и 27% (+4%) в переводе на рубли. Средний ценовой сегмент — от 26 до 41 тыс. рублей — занимают 31% (-2%) рынка в штуках и 29% (-4%) — в деньгах. Наконец, продажи гаджетов до 26 тыс. рублей в январе-сентябре 2018 года составили 43% (-4%) в количестве и 24% (-4%) в деньгах.
Лидерами рынка в денежном выражении стали ASUS с долей 23%, Acer, доля которого в рублях – 22%, а также Hewlett-Packard, Lenovo и Apple с долями рынка 18%, 17% и 9% соответственно. В штуках пятерка лидеров выглядит так же, но расположена в другом порядке: на первом месте Acer — и 23% от общего объема продаж в деньгах, второе место и 21% - за ASUS, на Lenovo и Hewlett-Packard пришлось по 20% от продаж, еще 4% занимает Apple.
По итогам 9 месяцев текущего года в топ-5 самых популярных ноутбуков на Дальнем Востоке представлены только три бренда. Lenovo с моделями IdeaPad 320-15IAP, IdeaPad 320-15AST и IdeaPad 320-15ISK занял первые три места. Четвертое место по популярности в России в 2018 году – у ASUS Vivobook Max D541NA-GQ335T, пятое – за HP 15-BW551UR 2KE91EA.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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