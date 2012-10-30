Книжный рынок Приморья существует вопреки равнодушию властей

Многие участники дальневосточного книжного рынка по инерции ждут государственной поддержки. Но за прошедшее десятилетие стало ясно: сколько-нибудь серьезных бюджетных вливаний в отрасль на федеральном уровне не предвидится, ощутимая поддержка возможна только на уровне отдельно взятого субъекта федерации, но везет не всем.

Поэтому в ближайшей перспективе книгоиздателям и книгораспространителям придется рассчитывать на собственные силы. Об этом и многом другом шла речь в рамках Дальневосточного книжного форума «Печатный двор», который прошел во Владивостоке на базе ДВФУ и краевой библиотеки им. Горького.

По словам исполнительного директора Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) Владимира СОЛОНЕНКО, отечественный книжный рынок переживает сегодня не лучшие времена: «Российские издательства пытаются преодолеть последствия экономического кризиса, который начался в 2008 году, но успехи пока невелики. В последние годы мы наблюдаем сокращение числа наименований выпускаемых книг, тиражей и общего листажа. По оценкам экспертов, объем российского книжного рынка в 2011 году составил $84 млн, что на 3% меньше, чем в 2010 году. Продолжается монополизация рынка. Пять крупнейших российских издательств («Эксмо», АСТ, «Просвещение», «Дрофа», «Олма Медиа Групп») увеличили свою долю с 36% в 2007 году до 43% в 2011 году по общему листажу выпускаемой продукции. Крупнейшие издательства обладают собственной книготорговой сетью, им принадлежат сотни книжных магазинов по всей России, и эти магазины, как правило, неохотно сотрудничают с региональными издательствами, затрудняя им выход на рынок».

В самом деле, многие дальневосточные издатели признают, что продвижение и распространение книг является одной из самых острых проблем. Число потребителей книгопродукции в регионе невелико, а выйти с дальневосточной книгой в другие российские регионы не так просто.

В ожидании господдержки

«Сознаемся себе, дорогие коллеги, что большинство из нас существует на этом рынке не благодаря, а вопреки, - говорит директор владивостокского издательства «Рубеж» Александр КОЛЕСОВ. - Нам катастрофически не хватает финансовых средств. И если в Якутии, и отчасти на Сахалине и в Хабаровском крае, ощущается поддержка местных властей, то в Приморье - полное равнодушие. Считаю, что это в корне неправильный подход, и, если у государства нет возможности поддерживать издательства, что называется, по списку, имеет смысл участвовать в финансировании хотя бы отдельных проектов, особенно важных для культуры региона».

Предметом белой зависти для дальневосточников сегодня является Якутия: ежегодно из бюджета республики на субсидирование книгоиздания выделяется порядка 15 млн рублей, кроме того, здесь действует подпрограмма по развитию национальной литературы, большое внимание уделяется книгораспространению в отдаленных районах республики, куда книги доставляются авиатранспортом, и т.п.

Отметим справедливости ради, что с начала столетия действует федеральная целевая программа «Культура России», в рамках которой есть подпрограмма поддержки книгоиздания и полиграфии. Но на эти цели ежегодно направляется всего 100 млн рублей (для такой огромной страны это крохи!), а доля субсидированных книг в общем объеме книгопродукции, выпускаемой в России, составляет 0,52%.

И даже эта, крошечная, поддержка достается, в основном, московским и питерским издательствам. За 6 лет с 2006 по 2011 гг. было субсидировано около 3,7 тыс. наименований книг, в том числе в Приморье - 4 книги, в Якутии - 13 книг, в Хабаровском крае - 2 книги, в Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях - ни одной.

«Судя по всему, в регионах издатели плохо осведомлены об этой программе, кроме того, у них мало опыта в составлении заявок, оформлении документов, - сетует Владимир Солоненко. - АСКИ готова им помочь: знаю, что часто заявки региональных издательств отклоняются по формальным признакам».

Издательства, работающие при университетах, как правило, находятся в более благоприятном финансовом положении, поскольку получают поддержку из бюджета учебного заведения. «За последние годы уже неоднократно звучали предложения перевести наше издательство на самоокупаемость, но я всегда выступаю категорически против - в этом случае на двери сразу можно вешать замок», - говорит директор издательства Северо-Восточного госуниверситета (Магадан) Константин КОЗЕНКО.

А вот издательство «Дальнаука» Дальневосточного отделения РАН, по словам главреда Владимира ЖЕРДЕВА, сегодня находится на грани краха, поскольку было выведено из структуры ДВО РАН, вынуждено самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и даже... платить за аренду помещения ДВО РАН.

«Эксперты констатируют, что сегодня в России наука финансируется по остаточному принципу, а в рамках науки по тому же принципу финансируется книгоиздание, несмотря на то, что оно является для науки кровеносной системой, - сетует Жердев. - Государство практически удалилось из научного книгоиздания, предлагая рассматривать его как коммерческую деятельность, но это представление ошибочно: конечно, отдельные проекты могут иметь коммерческий успех, но основная масса издаваемой научной литературы совершенно не вписывается в данную концепцию. Если государство не изменит свой подход, будущее научного книгоиздания под большим вопросом».

Почему опустели книжные магазины?

Один из актуальных вопросов, который стоит на повестке дня - качество выпускаемой и потребляемой читателем литературы. Книжный «ширпотреб» а-ля Донцова, как правило, не нуждается в государственной поддержке - он «выплывает» сам. А вот серьезная литература находится сегодня действительно в сложном положении. Компаний, которые берутся ее издавать, на Дальнем Востоке единицы, и торговых точек, где можно ее приобрести, - очень мало.

Что касается книгоиздания, то для многих дальневосточных компаний выпуск серьезной литературы остается непозволительной роскошью. Не мудрствуя лукаво, они выпускают корпоративные и другие издания под заказ или легкое чтиво, чтобы получить гарантированную отдачу. Такая же тенденция наблюдается и в книжной торговле.

«В наших книжных магазинах последние 20 лет продается, главным образом, «глянец» - так я называю массовую литературу, которая, с точки зрения книготорговцев, должна «хорошо идти», но сегодня она уже не пользуется высоким спросом, магазины продолжают ее заказывать скорее по инерции, - констатирует Александр Колесов. - В то же время за эти годы появилось много хороших книг, которые проходят по разряду интеллектуальной литературы, но до Владивостока они традиционно не доходят».

В результате сложилась ситуация, когда самая просвещенная, мыслящая часть читательской аудитории просто перестала ходить в книжные магазины, не видя в этом особого смысла. Исключение - учебники и методические пособия, которые, по данным Веры АРБАТСКОЙ, возглавляющей Приморский торговый дом книги, составляют до 50% в структуре продаж, а также канцтовары (до 30%). Оставшиеся 20% дают художественная, детская, деловая, справочная литература и прочие категории, вместе взятые.

Большую часть года книжные магазины пустуют, и дело тут не только в возрастающей роли электронных носителей, не только в том, что цены на книги продолжают расти и несколько лет назад государство снова ввело НДС, отмененный в начале 2000-х гг.

За последние несколько лет с приморского рынка исчезла сеть «Книжный червь», «Топ-книга» сократила количество торговых точек, а продвинутая публика окончательно переместилась в интернет-магазины. Исправить это положение сегодня пытается издательство «Рубеж», которое в перспективе намеревается создать во Владивостоке Тихоокеанский книжный клуб, функционирующий как в оффлайне, так и в онлайне.

Весной «Рубеж» основал книжную лавку в музее имени Арсеньева, а до конца года планирует открыть большой книжный магазин, ассортимент которого будет радикально отличаться от того, что присутствует сегодня в книготорговой сети.

«Мы выделим целый стеллаж, где будут представлены лучшие книги, выходящие на Дальнем Востоке, и книги дальневосточных авторов, - обещает Колесов. - Кроме того, хотим привезти во Владивосток книги других российских издательств, небольших и малоизвестных, выпадающих из общего потока книгораспространения».

Еще один канал распространения книг - библиотеки. Уже не первый год в рамках Приморской краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького функционирует информационный центр «Приморская книга», который занимается мониторингом дальневосточного книжного рынка и формированием электронной базы данных.

«Мы помогаем читателям из различных регионов России и зарубежных стран найти интересующую их литературу, по возможности - приобрести те или иные книги дальневосточных издательств, - рассказывает руководитель центра Наталья КУЗЬМИНА. - С конца 90-х годов ежегодно проводим выставку-ярмарку «Печатный двор», в рамках которой устраиваем конкурс на лучшую дальневосточную книгу года».

Преодолеть разобщение

Если говорить о собственно дальневосточной литературе, ее история насчитывает уже около ста лет, и здесь действительно есть достойные имена, начиная от Владимира АРСЕНЬЕВА (его произведения - классический нон-фикшн, который сегодня востребован как никогда) и заканчивая Станиславом БАЛАБИНЫМ, Николаем РЫЖИХ, Олегом КУВАЕВЫМ (кстати, по его роману «Территория» сейчас снимается фильм, который увидит свет в 2013 году).

«К сожалению, многие имена уже забыты, - сетует литературный критик Александр ЛОБЫЧЕВ. - Чтобы понятие «дальневосточная литература» не было пустым звуком, мы должны донести до читателя ее лучшие образцы. Для этого издатели должны работать в двух направлениях: воссоздание культурной почвы региона, дальневосточной классики, и отыскание талантливых современных авторов. Важно, чтобы в каждом крупном книжном магазине ДВФО был раздел, посвященный дальневосточной литературе. Наконец, нужно учредить хотя бы одну дальневосточную литературную премию. Она потребует не таких больших затрат, но главное - будет привлекать внимание к дальневосточным авторам. В наш век бизнеса и рекламы это был бы хороший ход».

Отметим, что в ближайшее время готовятся к изданию антология современной камчатской литературы («Новая книга», Петропавловск-Камчатский) и масштабная 10-томная антология дальневосточной литературы («Рубеж», Владивосток), которую с полным правом можно назвать регионообразующим проектом.

Не первый год звучат призывы к созданию ассоциации дальневосточных издателей (что дало бы им возможность совместно продвигать свою продукцию, участвовать в российских и международных выставках, оптимизировать книгораспространение и пр.), но воз и ныне там, а единственным культурным проектом, объединяющим Дальний Восток, последние пятнадцать лет остается «Печатный двор».

На форуме директор издательства «Утро России» Владимир ТРОФИМОВ выступил с предложением учредить дальневосточный филиал АСКИ, поскольку выстроить структурное подразделение успешно функционирующей ассоциации в организационном плане гораздо проще, чем создавать собственное объединение с нуля. И это предложение нашло поддержку у коллег.

Елена ВОЛКОВА, "Золотой Рог".