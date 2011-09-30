Чукотская таможня пополнила федеральный бюджет на 385 млн рублей

Более 385 млн руб. перечислили чукотские таможенники в федеральный бюджет за 9 месяцев 2011 года.

В начале года были приняты все меры, направленные на увеличение доли выпущенных деклараций с использованием сети Интернет (ЭД-2). В настоящее время их доля от общего количества принятых деклараций составляет 89,3%.

Общий объем декларирования по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снизился незначительно и составил 504 декларации на товары.

Объем товарооборота увеличился на 35% и составил 33940 тонн, из них 22% приходится на экспорт и 78% - на импорт.

Стоимость товарооборота - более $57 млн. Страны–контрагенты – США, Китай, Корея, Канада. Структуру товара составляют оборудование, техника, запасные части, продукты неорганической химии для золотодобывающих предприятий Чукотского автономного округа.

По линии правоохранительной деятельности с начала года возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, в аналогичном периоде прошлого года – 17. Назначено штрафных санкций на сумму более 480 тыс. руб.