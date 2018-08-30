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Иностранцев отучили ловить российского краба
Cлучаи пиратского промысла в исключительной экономической зоне сходят на нет, считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков
России удалось значительно уменьшить незаконный промысел краба в своих водах, сообщил Деловой газете «Золотой Рог» президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ.
- Это явление когда-то существовало, но сейчас его удалось побороть, - говорит г-н Дупляков. - Какие-то единичные случаи происходят, если говорить об исключительной экономической зоне. Наверное, они будут происходить и дальше, потому что «пираты» всегда будут пытаться заскакивать в нашу, российскую зону, но есть надежда, что через год-два, максимум, три, этого вообще не будет. Мы раньше пользовались для оценки нелегального промысла статистикой иностранного импорта, сейчас это невозможно, потому что расхождения между официальными цифрами и импортом незначительны, какие-то проценты, фактически на уровне погрешности при переводе на вес улова. В последнее время мы ориентируемся на факты захода иностранных судов, в первую очередь, в Китай. За этот год, таких случает отмечено два-три, речь идет о десятках тонн. Это говорит о том, что фактически нелегальный промысел краба в исключительной зоне не существует.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока создана в 2009 году. На сегодняшний день участниками ассоциации являются 10 компаний, специализирующихся на промысле краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Совокупный объем добычи краба членами ассоциации в 2016 году – 30 600 тонн, что составляет 53,6% от общего вылова крабов на Дальнем Востоке, а по наиболее ценным объекта промысла (камчатский краб, синий краб, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди и равношипый краб) доля вылова составляет более 65%. Члены ассоциации ведут промысел в 11 промысловых районах дальневосточных морей и добывают 7 основных промысловых видов крабов. Основу промысла составляет промышленное рыболовство краба-стригуна опилио, синего краба и краба-стригуна бэрди, также добываются камчатский краб, равношипый краб, краб-стригун красный, краб стригун ангулятус.
Исключительная экономическая зона - район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.
В водах России промышляются крабы десяти видов. Российская Федерация публикует ежегодно общий допустимый улов для каждого из десяти видов в пределах промысловых зон в своей юрисдикции
Все моря Дальнего Востока в целом и Охотское море в частности имеют наиболее благоприятные условия для жизни и воспроизводства морских ракообразных. Для того же камчатского краба идеально подходит как глубина шельфа и температурный режим, так и уровень солености морской воды.
На Дальнем Востоке существуют прибрежный и морской промыслы крабов. Прибрежный промысел использует нерестовые перемещения краба к берегам и производится с небольших краболовных мотоботов. Морской промысел вдали от берегов обслуживают крабоконсервные заводы с краболовными ботами на борту.
В основном добывают королевского краба (камчатского), краба-стригуна и синего краба в Тихом океане. У королевского краба, самого крупного из них, панцирь имеет размеры 20-25 см, а размах ног достигает 1,0 м. Крабы чаще обитают в шельфовой зоне на глубинах до 250-300 м. Однако некоторые виды живут на глубинах 300-1000 м. Весной для нереста крабы мигрируют в прибрежные воды, а после нереста отходят на глубину.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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