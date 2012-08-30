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Россия в ВТО: То ли вступили, то ли вляпались…
К сожалению, экспортное и инвестиционное чудо, которое произошло с Китаем после вступления в международную организацию, вряд ли ожидает Россию, отмечает Reuters. Китай почти так же долго ждал вступления в ВТО - 15 лет, после присоединения к международной организации в 2001 году экспорт за десятилетие вырос в 5 раз, а экономика страны стала второй крупнейшей экономикой мира, переместившись с шестого места.
Российская сырьевая экономика находится в худшем положении, чтобы сделать такой рывок. Торговые и инвестиционные потоки в России не так и велики, как у Китая. Хотя во вступлении в ВТО для России есть много хорошего: иностранные пошлины стоят российским экспортерам от $1,5 млрд до $2 млрд в год.
Москве придется избавиться от своих собственных пошлин, в среднем пошлины уменьшатся на треть – пошлины на иностранные машины, например, к 2019 году снизятся в два раза. В результате, как у потребителей, так и у компаний останется больше денег, чтобы их тратить. И пока некоторые не выдерживающие конкуренции сектора экономики могут потонуть – например, российский автопром, – другие, например, банки и телекоммуникации откроются для иностранных инвестиций.
У российской экономики есть репутация кланового капитализма, бюрократизма и пренебрежения правами инвесторов, пишет Reuters. Оптимисты надеются, что вступление России в ВТО приведет Кремль к пониманию необходимости реформ. Эд Конрой, управляющий фондом в HSBC Global Asset Management, полагает, что банковские акции выиграют больше всего от вступления России в ВТО. Крис Уифер из ИК «Тройка Диалог» ставит на акции ретейлеров и авиалиний, которые выиграют от более низких импортных пошлин.
По оценкам Всемирного банка, краткосрочная стоимость членства России в ВТО составит $49 млрд в год, или более 3% ВВП по ценам 2010 года. Эта сумма вырастет до $162 млрд в год, когда будет учтено долгосрочное влияние на инвестиционный климат.
Но несмотря на все позитивные моменты, к экономическому чуду, как в Китае, это не приведет. Поднебесной очень повезло с огромным количеством дешевой рабочей силы, которой страна располагала после вступления в ВТО, таким образом рост экспорта товаров составил более 20% в год. Приток прямых иностранных инвестиций вырос в пять раз за десятилетие благодаря иностранным компаниям, открывшим заводы в стране.
В России такого не случится, российский экспорт – это в основном нефть и газ, на которые пошлины не распространяются, к тому же модель производства на экспорт в России не сработает из-за относительно высокой стоимости труда. Россия пострадает от той разницы, которая возникла в мировой экономике после вступления Китая в ВТО в 2001 году. Тогда мировая экономика стояла на пороге торгового бума, подпитываемого подъемом рынка недвижимости и кредитного рынка. Сейчас же развитый мир находится в рецессии, правительства, как и потребители, сокращают свои траты: по прогнозам ВТО, рост торговли составит только 3,7% в этом году, в среднем этот показатель с 1990 по 2008 годы составлял 6%.
Воздействие рецессии даже на азиатских лидеров экспорта оказалось очень серьезным, совокупный профицит торгового баланса Азии находится под угрозой и вскоре впервые за десятилетие, по данным аналитиков JP Morgan, превратится в дефицит. По иронии судьбы, российские экспорт – нефть и металлы – наиболее уязвим к замедлению роста в Китае, чей спрос поддерживал десятилетний бум цен на эти товары. Так что велика вероятность того, что поддержка, которую Россия получит от ВТО, таким образом будет ликвидирована, говорит экономист Deutsche Bank Джон-Пол Смит.
«Золотой Рог».
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