Жизнь россиянина подорожает

За гибель водителя или пассажира, причем не только автомобиля, страховщики должны выплачивать единую сумму. Причем большую, чем сейчас принято.

С таким предложением к минфину выступил Российский союз автостраховщиков, участники которого могут страховать обязательную автогражданскую ответственность, сообщает «РГ».

Предложения были подготовлены в рамках разработки Стратегии развития рынка до 2020 года. Поэтому ждать их немедленного воплощения не стоит. Но тема интересная.

Сколько сейчас в случае смерти пострадавшего в ДТП выплачивает страховая компания по ОСАГО? 160 тысяч рублей за потерю кормильца.

Родственникам погибшего в авиакатастрофе страховщики выплатят два миллиона. В чем разница между тем и другим погибшим? Только в выборе средства передвижения. Для сравнения: если человек погибнет при крушении поезда, РЖД через свою страховую систему заплатит родственникам лишь 12 тысяч рублей.

Сейчас принят закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В нем установлена сумма за гибель пассажира - от двух миллионов рублей. Но вступит в силу он только с 2013 года. Таким образом, с момента его вступления в силу родственникам погибших должны будут выплачивать два миллиона и РЖД, и компании, занимающиеся автобусными перевозками, речным и морским транспортом и прочими лицензируемыми видами. Даже родственникам погибших в маршрутках можно будет рассчитывать на такую сумму. А вот с ОСАГО все останется по-прежнему: пока 160 тысяч рублей на погибшего. Поправки в закон об ОСАГО, по которым выплата по смерти составит 500 тысяч рублей, никак не могут пробиться по думским коридорам. Да и это закон переходного периода. Страховщики предлагают уровнять установленные суммы по выплатам в случае смерти потерпевшего. Причем в сторону увеличения.

Также предлагается унифицировать порядок определения размера ущерба, причиненного здоровью. Сейчас нет единых методик для определения этого ущерба. Разрабатываемый в правительстве документ, в котором будет точно подсчитано, сколько стоит тот или иной вред, в какие суммы в рублях выльется перелом ноги или сотрясение мозга, тоже все никак не дойдет до логического конца.

При этом страховщикам необходим этот документ не только в рамках ОСАГО, но и в других видах страхования. Он также должен быть един для любого вида страхования. Ведь страховщикам зачастую приходится расплачиваться между собой. Пока единственный вид обязательного страхования, в рамках которого существует утвержденная таблица выплат, - это обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), но она вступит в силу только с 2013 года.

В обязательном страховании ответственности перевозчиков такая таблица тоже предусмотрена, сейчас она разрабатывается и начнет применяться также с 2013 года. А отсутствие единых методик вызывает постоянные споры.

Яркий пример тому - отсутствие единой методики определения ущерба, причиненного имуществу. По-прежнему каждый эксперт-техник считает по-своему. А страхователи и страховщики выясняют, кто, кому и что должен через суды.

Этот документ должен был еще три года назад разработать и утвердить минтранс, однако пока такой методики нет. Да и сами суммы выплат «по железу» за девять лет существования ОСАГО безнадежно устарели. На рынке уже совсем другие более дорогие и новые машины. Так что 160 тысяч на ремонт уже мало кого устроит.

Но увеличение сумм выплат приведет и к росту тарифов. На этом страховщики настаивают отдельно. По их мнению, инфляция за девять лет перевалила за 200 процентов, количество обращений с каждым днем только растет, растет и количество, а также суммы выплат по ОСАГО. Однако с тех пор, как вступил в силу закон об ОСАГО, менялись только коэффициенты. Сам тариф не менялся ни разу.

«Золотой Рог».