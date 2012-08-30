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Можно ли на квартиру накопить?
30 Августа 2012, 01:10 | Дальний Восток
Среднестатистический москвич сможет накопить на квартиру за 11,5 лет, сообщает компания «НДВ-Недвижимость». При этом горожанину придется жить в рамках жесткой экономии расходов.
Но даже при этом горожанин сможет купить бюджетную «однушку» - одним из самых доступных предложений на столичном рынке новостроек является квартира за 5,2 млн руб. При этом показатель по средней заработной плате колеблется на уровне 48 тыс. руб. в месяц.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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