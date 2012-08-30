Можно ли на квартиру накопить?

Среднестатистический москвич сможет накопить на квартиру за 11,5 лет, сообщает компания «НДВ-Недвижимость». При этом горожанину придется жить в рамках жесткой экономии расходов.

Но даже при этом горожанин сможет купить бюджетную «однушку» - одним из самых доступных предложений на столичном рынке новостроек является квартира за 5,2 млн руб. При этом показатель по средней заработной плате колеблется на уровне 48 тыс. руб. в месяц.

«Золотой Рог».