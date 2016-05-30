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Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Холдинг «РАО Энергетические системы Востока» подвел итоги регионального этапа Федеральной акции «Надежный Партнер». Энергетики составили список лучших потребителей энергии среди почти 100 тысяч юридических лиц Дальнего Востока. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», по итогам 2015 года победителями акции и самыми добросовестными, надежными партнерами признаны 62 компании.
В топ лучших потребителей тепловой и электрической энергии Дальнего Востока вошли такие крупные предприятия как: ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сумуманзолото» (Магаданская область), ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Хабаровский край), АО «Изумруд» (Приморский край), ПАО «Дальрыба» (Приморский край), ООО «Компания «Блок» (Амурская область) и др.
Лауреатами акции стали еще 130 организаций и предприятий Дальнего Востока. Торжественные церемонии награждения лауреатов и победителей прошли во всех регионах Дальнего Востока в середине мая. В качестве памятных подарков победителям и лауреатам акции были вручены дипломы и памятные статуэтки «Надежный Партнер».
«Акция «Надежный Партнер» - это проект, который напоминает всем нам о важности партнерства, ответственного отношения к своим обязанностям. Мы, энергетики, в своей работе чаще говорим о проблемных потребителях, о трудностях. Акция - это еще один повод сказать «спасибо» самым лучшим нашим абонентам, благодаря кому энергетическая отрасль может существовать и развиваться. Уверен, что эта акция станет для нас доброй традицией и число ее участников с каждым годом будет только расти», - отметил заместитель генерального директора «РАО ЭС Востока» по реализации энергии Илья Лишанский.
С полным рейтингом лучших потребителей энергии Дальнего Востока за 2015 год можно ознакомиться на сайте РАО ЭС Востока: http://www.rao-esv.ru , а также на официальной странице проекта «Надежный Партнер» http://nprating.ru/reiting/
Напомним, что на Дальнем Востоке федеральная акция «Надежный Партнер» проводится во второй раз. В прошлом году в число лучших вошли 169 компаний, из которых победителями акции стали 35 организаций.
Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации «НП Совет Рынка». Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.
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