Авиакомпания "Аврора" за 4 месяца перевезла 289 тыс. пассажиров

Авиакомпания "Аврора" (Южно-Сахалинск, создано на базе авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") в январе-апреле 2014 года перевезла 289,003 тыс. пассажиров

На внутренних рейсах перевезено 234 335 тыс. пассажиров, на международных - 54,668 тыс., говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирооборот за 4 месяца 2014 года составил 456,2 млн пассажирокилометров.

Контрольный пакет "Авроры" в размере 51% находится у "Аэрофлота", остальные 49% переданы в собственность Сахалинской области.

"Аэрофлот" в 2012 году принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы САТ, которые в октябре 2013 года были переименованы в ОАО "Авиакомпания "Аврора".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток