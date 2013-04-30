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В Приморье вопросы газификации решаются неэффективно
ОАО «Газпром» и регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2016 года направят на газификацию объектов энергетики и ЖКХ около 30 млрд рублей. Программа газификации регионов совместно с «Газпромом» реализуется в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Сахалинской области с 2011 года.
«На газификацию коммунальных объектов и жилья до конца 2015 года предусмотрено 30,4 млрд рублей, в основном за счет бюджетов субъектов ДФО, которые дадут в сумме 13,7 млрд рублей, и средств «Газпрома» - порядка 12,8 млрд рублей. В федеральном бюджете на эти цели заложено 2,6 млрд рублей, в муниципальных - 1,3 млрд рублей», - сообщил заместитель главы Министерства по развитию Дальнего Востока Юрий ОНОПРИЕНКО.
По словам замминистра, в настоящее время уровень газификации населенных пунктов округа составляет 6,6%, в том числе сельских поселений - 3%, при среднероссийском уровне 63% и 47% соответственно. Жилфонд газифицирован менее чем на 29% (почти 70% в среднем по РФ).
В министерстве ожидают большей активности региональных властей, подчеркнул чиновник. Так, сказал он, в Приморье в настоящее время «вопросы решаются неэффективно».
В 2008-2011 годах работа шла за счет «Газпрома» и энергокомпаний, которые освоили почти 9 млрд рублей, был построен магистральный газопровод до Владивостока. «Но дальнейшая работа по газификации жилфонда и объектов ЖКХ не ведется, сроки строительства и подключения переносились трижды. Планы по переводу на природный газ 49 котельных края могут быть сорваны», - заявил Юрий Оноприенко.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась на Камчатке, где сроки газификации жилья переносятся на 2016 год.
По данным ведомства, в 2013-2015 годы в ДФО планируется построить и перевести на природный газ 108 объектов коммунального хозяйства, проложить более 1,2 тыс. км внутрипоселковых распределительных газопроводов. Общий объем газификации жилфонда составит более 31 тыс. квартир и домовладений.
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует в 2013 году построить на Дальнем Востоке 12 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 199 км. Также планируется возвести 4 газораспределительные станции и перевести на газ 17 котельных.
Инвестиции «Газпрома» в 2013 году в рамках программы газификации Хабаровского края составят 964 млн рублей, сообщило управление информации компании по итогам встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и главы региона Вячеслава ШПОРТА.
Средства пойдут на проектирование и строительство трех газопроводов-отводов и восьми межпоселковых газопроводов общей протяженностью 69 км. Также - на строительство комплекса СПГ в районе газораспределительной станции г. Николаевск-на-Амуре, пункта приема и регазификации СПГ в Николаевском районе. В перспективе по территории региона будет проложена ГТС «Сила Сибири» для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи до Владивостока.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и правительством Хабаровского края подписано в апреле 2002 г. и пролонгировано в ноябре 2009 г. Договор о газификации заключен в декабре 2011г.
По данным «Газпрома», уровень газификации Хабаровского края природным газом на 1 января 2013 года составлял 17,7%, в том числе в городах и поселках - 18,4%, в сельской местности - 1,3%. В России средний прогнозный уровень газификации на 1 января составлял 64,4%, 70,1% и 53,1% соответственно
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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ну если дирекция уссурийских котельных получила почти в безвозмездное пользование угольный разрез. то на кой им газ? зачем им забота об экологии и во что-то значительно вкладываться когда можно просто рубить бабки на диком тарифе?? фот и переводиться весь уссурийск с мазута не на газ, а на УГОЛЬ!!!!!!!!!