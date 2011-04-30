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C 1 июня подорожают авиабилеты

30 Апреля 2011, 18:19 | Дальний Восток

В России с 1 июня значительно возрастет стоимость авиабилетов, поскольку ряд российских перевозчиков введут топливные сборы, сообщает Lenta.ru.

В частности, «Аэрофлот» и «Трансаэро» уже оповестили турфирмы о введении топливных сборов. Вслед за этим турагентства объявили о повышении цен на путевки почти по всем направлениям. Топливный сбор на полеты на Крит и в Тунис составит 40 евро. В среднем же цены на туры вырастут на 6% для направлений, где расчет ведется в евро, и на 10% — для долларовых направлений.

В Ростуризме порекомендовали туроператорам не требовать доплаты за июньские туры с тех, кто уже полностью оплатил путевки. В свою очередь, операторы сообщили, что не могут покрыть дополнительные расходы самостоятельно.

Введение топливных сборов связано с ростом цен на нефть, и, как следствие, с повышением цен на авиатопливо.

Как напоминает Lenta.ru, обсуждение уровня цен на внутренние перевозки продолжается уже более года. Авиакомпании видят основную причину, по которой цены на международные и внутренние рейсы почти не отличаются, в необходимости платить НДС. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обвиняют перевозчиков в завышении цен. Точку в этом деле может поставить Минэкономразвития. В апреле министерство поддержало идею об отмене НДС на авиаперевозки. Если это произойдет, то цены могут снизиться почти на 20%.

22 апреля сообщалось, что в 2012 году ожидается также повышение цен на полеты из России в ЕС на $5-25 в связи с включением авиаперевозчиков во внутреннюю систему ЕС по торговле квотами на выброс CO2, пишет ИА "Росбалт".

Автор: ИА "Росбалт"
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