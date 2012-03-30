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Приватизация крупных компаний ТЭК может быть запущена в 2012 г.
30 марта, ZRPRESS. Минэкономразвития России рассчитывает запустить процесс приватизации крупных компаний топливно-энергетического комплекса, таких как «Роснефть», ФСК ЕЭС и «РусГидро» , в 2012 году, сообщила в интервью РИА Новости глава министерства Эльвира Набиуллина.
«Мы надеемся в ближайшее время выработать взаимоприемлемые подходы к проведению приватизации крупнейших энергетических компаний («Роснефть», ФСК ЕЭС, «РусГидро» и другие). Мы планируем, что приватизационные проекты в отношении указанных крупнейших компаний стартуют уже в текущем году», – сказала Набиуллина.
По ее словам, министерство совместно с Росимуществом проводит подготовку крупных приватизационных проектов, привлекая инвестконсультантов. Так, на завершающей стадии подготовка продажи 100% акций ОАО «СГ-Транс» и 20% акций ОАО «Апатит» , также инвестбанки готовят сделки по приватизации 25,5% ОАО «Мурманский морской торговый порт» , 100% акций ОАО «Архангельский траловый флот», 25,5% акций ОАО «Авиакомпания «Сибирь» , 25,1% акций ОАО «ТГК-5» и 55% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» .
«Эти сделки должны быть завершены в течение 2012 года», – сказала министр.
Кроме того, сейчас анализируются подходы к организации сделок по продаже 20% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» , 25,5% акций ОАО «Совкомфлот», 10% акций ОАО «Банк ВТБ» и других госпакетов, добавила Набиуллина.
Правительство РФ в 2011 году решило расширить программу приватизации, в том числе крупнейших компаний: государство к 2017 году сохранит в ряде из них только «золотую акцию». Однако в 2011 году намечавшаяся приватизация ряда госактивов не состоялась из-за сложной ситуации на финансовых рынках.
Ранее вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК, выступил с идеей отложить продажу пакетов акций госкомпаний до тех пор, пока котировки не превысят цену IPO. В частности, такую схему он предложил применить по отношению к компаниям топливно-энергетического сектора – «Роснефти», «РусГидро», «Зарубежнефти», ФСК и «Интер РАО ЕЭС». Сама Набиуллина заявляла, что не видит необходимости переносить сроки подготовки энергокомпаний к приватизации. Вместе с тем она в целом выступала против продажи госактивов на низком рынке.
В 2011 году от приватизации в бюджет поступило 120 миллиардов рублей, что является лучшим результатом за последние десять лет. При этом продавались не только крупные предприятия, но и мелкие и средние, от продажи которых было выручено 13 миллиардов рублей против запланированных 6 миллиардов рублей.
«Золотой Рог».
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