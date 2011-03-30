Аренда жилья: Жить - хорошо!

Люди с высоким достатком на свой комфорт средств не жалеют. Независимо от того, находится он в их собственности или временно арендуется. Они готовы снимать жилье и за $6 тыс. в месяц, лишь бы оно отвечало всем их прихотям.

Квартиры элитного формата - это прежде всего ремонт по последнему слову дизайна, мебель самого роскошного класса и полная автоматизация зданий. И обязательно располагающиеся в новострое. Как правило, дома элитного плана находятся ближе к природе, но недалеко от центральных районов города. Престижность и чистая экология - и то, и другое верно определяет степень элитности. А далее все причитающиеся радости в виде охраны, подземной парковки и универсальных лифтов. Есть варианты, где для хозяина квартиры персонально предусмотрен отдельный лифт.

Арендная стоимость элитного жилья, как рассказал директор агентства по недвижимости Владимир Решетников, прежде всего, определяется площадью квартиры и ее состоянием, т.е. уровнем ремонта и качеством техники, присутствующей в апартаментах. Месторасположение дома никакой роли не играет.

"Как правило, квартиры высокого класса выбираются по принципу "нравится - не нравится". Если она устраивает, то арендатор ее снимет вне зависимости от местонахождения" - поясняет РЕШЕТНИКОВ.

Стоит отметить, что уровень элитного жилья далеко не одинаковый. Самый высокий - квартиры ВИП-класса. Минимальная площадь их составляет 250 квадратных метров. Здесь все с нуля: каждый вновь заселившийся арендатор получает новую посуду, постель, тапочки и т.д.

"Тому, кто снимает ВИП-квартиру, не приходится ничего делать. Все домашние дела на так называемой приходящей домработнице. За вас стирают, гладят, убирают..." - поясняет Владимир.

Цена на ВИП-квартиру варьируется от 6 до 10 тысячи долларов в месяц. Такие резиденции снимаются во Владивостоке только приезжими и иностранцами, как отметил собеседник.

Квартиры менее элитные предлагаются на рынке недвижимости за гораздо меньшую сумму - однокомнатные от 20 тысяч рублей в месяц.

По словам РЕШЕТНИКОВА, несмотря на высокую стоимость, элитное жилье пользуется большим спросом в городе. Даже ВИП-квартиры за $10 тыс. в месяц редко когда пустуют.

Как рассказал директор риелторского агентства Игорь СИТНИКОВ, квартир под грифом "Сдается" с каждым полугодием все больше. Ситников объясняет это тем, что сегодня квартиры приобретаются в собственность в основном теми, кто уже располагает жилплощадью.

"Покупают квартиру, чтобы впоследствии сдавать ее в аренду, тем самым обеспечивая себе стабильный доход", - разъясняет Игорь.

Он также добавил, что в сегмент элитного жилья входят не только квартиры в новостройках, но и коттеджи. Среди элиты очень много людей, которые ищут тишины и спокойствия, поэтому городской суете предпочитают загородные просторы.

Арендные ставки на коттеджи самые разные. В зависимости от уровня дома. Дом с благоустроенной придомовой территорией, мангалом и беседкой будет на порядок дороже. Правда, если в коттедже сауна и бассейн превосходят все грани обычного, то и плата за него соответственная, в независимости от наличия дворовых радостей.

Но, как рассказывает Игорь СИТНИКОВ, уровень окружающей среды остается основным, что определяет стоимость коттеджа и спрос на него.

"Люди хотят жить и отдыхать. Можно с успехом снять квартиру, но в том и разница, что в ней нельзя приготовить шашлыки и посидеть в беседке, любуясь звездами", - пояснил СИТНИКОВ. - Поэтому, чем живописнее и благоустроеннее местность, тем дороже коттедж.

В среднем же арендная стоимость загородных апартаментов $1-2 тыс. в месяц. Правда, есть отдельные варианты и за 4 тыс. у. е.

"Спрос на элитное жилье будет только возрастать, - комментирует Игорь СИТНИКОВ, - люди все больше начинают ценить комфорт и все меньше жалеть денег на него. Жить, как говорится, так жить".