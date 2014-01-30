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Россия продолжает наращивать экспорт электроэнергии в Китай и Монголию

30 Января 2014, 20:23 | Дальний Восток

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК, 100%-ная дочерняя структура ОАО "Интер РАО ЕЭС") в 2013 году увеличило экспорт электроэнергии в Китай и Монголию по сравнению с 2012 годом на 29,2%- до 3,9 млрд кВт.ч.

Всего по итогам 2013 года ВЭК экспортировала в Китай 3,49 млрд кВт.ч, что на 32,8 % превышает результат 2012 года.

В то же время экспорт электроэнергии в КНР в четвертом квартале составил 762 млрд кВт.ч, что на 7,5% меньше, чем в четвертом квартале 2012 года (свыше 824 млн кВт.ч).

Объем экспорта электроэнергии в Монголию в четвертом квартале составил 104,4 млн кВт.ч (сокращение на 12,3% к четвертому кварталу 2013 года). Всего по итогам 2013 года экспорт в Монголию составил 413,6 млн кВт.ч, что на 5% выше показателей 2012 года.

В сообщении ВЭК отмечается, что основным фактором роста показателей стало увеличение спроса на электроэнергию со стороны импортеров.

Техническую возможность увеличения экспорта электроэнергии в Китай обеспечивает межгосударственная ЛЭП 500 кВ, которая была введена в эксплуатацию в 2012 году и соединила Дальний Восток России с северо-восточными провинциями Китая.

Рост экспортных поставок обеспечивает увеличение закупки сверхплановых объемов электроэнергии на территории Дальнего Востока, что обеспечивает региональным генерирующим предприятиям и инфраструктурным организациям оптового рынка существенное увеличение коэффициента использования мощности и значительный рост дополнительной выручки.

Ранее сообщалось, что ВЭК планировала нарастить в 2013 году экспорт электроэнергии в КНР на 30% - до 3,35 млрд кВт.ч.

ВЭК была создана специально для поставок в Китай и осуществляет их в рамках 25-летнего контракта, который компания подписала с Государственной электросетевой корпорацией Китая в феврале 2012 года. Всего планируется поставить 100 млрд кВт.ч. Для этих целей компания закупает сверхплановую, невостребованную на внутреннем рынке РФ электроэнергию. В 2011 году компания начала поставки в Монголию.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: поставки  китай  Интер РАО  энергетика 



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