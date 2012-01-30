www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Сельское хозяйство
Распечатать

"Мясные" квоты будут расти. Понемножку

30 Января 2012, 02:06 | Дальний Восток

Россия в ближайшие годы планирует увеличивать квоты на импорт мяса не более чем на 2,5% в год - таков результат недавних российско-американских переговоров в рамках вступления РФ в ВТО.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей МИТИН, "размер увеличения квот стал результатом компромисса на недавних переговорах в Цюрихе (Швейцария) между Россией и США в рамках присоединения России к ВТО. Этот показатель пока рассчитан на период до 2009 г."

Подчеркнем: "мясные" переговоры с прошлого года идут не в двустороннем режиме, а в рамках консультаций по вступлению России в ВТО. Проще говоря, сроки и условия вступления РФ в этот клуб зависят и от размеров импорта мяса из стран-членов ВТО. Российский рынок стратегически важен для экспортеров мясопродукции: доля импортного сырья в российской мясопереработке ныне превышает 40%, и, по большинству прогнозов, она в ближайшие годы наверняка увеличится до 50-55%.

Квота на импорт в РФ в 2005 г. мяса птицы составляет 1 050 тыс. тонн, свинины - 467,4 тыс. тонн, говядины - 457,5 тыс. тонн. Около 60% объема импортных поставок мяса птицы ныне обеспечивают США, примерно 25% - Бразилия; по экспорту в РФ свинины с говядиной лидирует регион Евросоюза. Впрочем, в России периодически вводятся запреты на импорт или на сбыт импортного мяса из-за эпидемий, генетической "начинки", фальсификации подлинной страны/фирмы-поставщика (скажем, продукт поставляется из Юго-Восточной Азии, но западноевропейской или североамериканской компанией-производителем. Официальным же изготовителем или экспортером значится, например, Таиланд).

Но квота, не заполненная, к примеру, в мае, восполняется в июне. То есть фактический импорт мясного сырья оказывается больше объемов квот. Добавим к этому и нелегальный завоз в РФ мясопродукции, который, по оценкам Федеральной таможенной службы, с 90-х превышает на 30-35% официально регистрируемые поставки импортного мяса.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru