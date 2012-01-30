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"Мясные" квоты будут расти. Понемножку
Россия в ближайшие годы планирует увеличивать квоты на импорт мяса не более чем на 2,5% в год - таков результат недавних российско-американских переговоров в рамках вступления РФ в ВТО.
Как сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей МИТИН, "размер увеличения квот стал результатом компромисса на недавних переговорах в Цюрихе (Швейцария) между Россией и США в рамках присоединения России к ВТО. Этот показатель пока рассчитан на период до 2009 г."
Подчеркнем: "мясные" переговоры с прошлого года идут не в двустороннем режиме, а в рамках консультаций по вступлению России в ВТО. Проще говоря, сроки и условия вступления РФ в этот клуб зависят и от размеров импорта мяса из стран-членов ВТО. Российский рынок стратегически важен для экспортеров мясопродукции: доля импортного сырья в российской мясопереработке ныне превышает 40%, и, по большинству прогнозов, она в ближайшие годы наверняка увеличится до 50-55%.
Квота на импорт в РФ в 2005 г. мяса птицы составляет 1 050 тыс. тонн, свинины - 467,4 тыс. тонн, говядины - 457,5 тыс. тонн. Около 60% объема импортных поставок мяса птицы ныне обеспечивают США, примерно 25% - Бразилия; по экспорту в РФ свинины с говядиной лидирует регион Евросоюза. Впрочем, в России периодически вводятся запреты на импорт или на сбыт импортного мяса из-за эпидемий, генетической "начинки", фальсификации подлинной страны/фирмы-поставщика (скажем, продукт поставляется из Юго-Восточной Азии, но западноевропейской или североамериканской компанией-производителем. Официальным же изготовителем или экспортером значится, например, Таиланд).
Но квота, не заполненная, к примеру, в мае, восполняется в июне. То есть фактический импорт мясного сырья оказывается больше объемов квот. Добавим к этому и нелегальный завоз в РФ мясопродукции, который, по оценкам Федеральной таможенной службы, с 90-х превышает на 30-35% официально регистрируемые поставки импортного мяса.
"Золотой Рог".
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