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Налог на недвижимость предлагают сделать «бархатным»

30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток

Ввести налог на недвижимость в России безболезненно для населения можно, включив его в тарификацию коммунального обслуживания, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Александр ЖИЛЕВСКИЙ.

Ранее президент РФ Дмитрий Медведев в бюджетном послании призвал уже в 2012 году начать взимать единый налог на недвижимость в тех регионах, где будет завершена кадастровая оценка объектов капстроительства. Глава Росреестра Сергей ВАСИЛЬЕВ не исключил, что до конца 2011 года его ведомство сможет передать налоговым органам данные по оценке объектов недвижимости в 12 пилотных регионах, чтобы в них при выполнении ряда необходимых процедур в 2012 году мог быть введен единый налог на недвижимость. В то же время, статс-секретарь - замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ заявлял, что Минфин не видит возможности для введения единого налога на недвижимость по ее рыночной стоимости в 2012 году даже в отдельных регионах.

По мнению Жилевского, существует несколько схем, которые позволяют ввести налог и собрать огромную сумму денег безболезненно для населения. Так называемый «бархатный» или «вшитый» налог, по словам Жилевского, предполагает включение налога на недвижимость в тарифы коммунального обслуживания.

«Когда мы пользуемся недвижимостью, мы потребляем свет, газ, воду. Таким образом, в тарифах может быть выделена налогооблагаемая часть», - сказал Жилевский.

Это по его словам, поможет избежать социальной напряженности, которая может возникнуть после введения налога на недвижимость.

Он отметил, что если налог будет достаточно большой, а для определенных слоев населения будут введены преференции, строители перестанут возводить жилье больших площадей. Его никто не будет покупать, считает эксперт.

«На рынке вторичного жилья произойдет снижение по ценам, спрос будет тоже падать, потому что никто не будет покупать дорогие квартиры, если их нечем обслуживать в семейном бюджете. Поэтому, я предполагаю, что если налог будет введен жестко, то он может вызвать социальную напряженность», - сказал Жилевский.

Автор: По материалам информагентств
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