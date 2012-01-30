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Интернет-продавцы будут играть по правилам

30 Января 2012, 02:08 | Дальний Восток

Госдума одобрила во втором чтении поправки в Закон "О защите прав потребителей". Таким образом, законодатели планируют существенно облегчить жизнь покупателей онлайн-магазинов. Соблазнившись красивой картинкой на сайте, на деле они нередко покупают кота в мешке. Теперь они смогут вернуть и его, и свои деньги.

Слова "интернет" в проекте нового закона нет вообще. Однако клиентов онлайн-магазинов, - а их число в России продолжает расти, - это смущать не должно. Их потребительские права будут защищены вводимой в закон статьей под названием "Дистанционный способ продажи товара", согласно которой "договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, посредством средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора способами".

А ведь именно на картинки или, в лучшем случае, на текстовые описания товаров и ориентируются клиенты "торговых" сайтов. Возможности непосредственно ознакомиться с товаром - будь то мобильник или колбаса - у них нет. Как нет порой и возможности заплатить за товар именно ту сумму, в которую он оценен на сайте. А в результате в момент доставки нередко выясняется, что и выглядит любовно выбранная для ребенка мягкая игрушка куда хуже, чем на картинке, и стоит она несколько дороже. "Цена изменилась, пока вы оформляли заказ", - объясняет, честно глядя вам в глаза, курьер. Впрочем, бывает и хуже - недостатки той же игрушки могут обнаружиться уже после уплаты денег, и добиться их возврата потом бывает крайне затруднительно.

После принятия поправок незадачливым покупателям должно полегчать. Во-первых, еще до заключения договора, то есть окончания формирования заказа на сайте интернет-магазина, продавец должен будет представить покупателю полную информацию "об основных потребительских свойствах товара", его цене, порядке доставки и оплаты товара и "сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора". А заодно и полную информацию о себе - реальный адрес и полное фирменное наименование. Чтобы потом покупателю, нередко вынужденному сейчас впустую стучаться по указанным на сайте e-mail-адресам, было с кого спросить.

Во-вторых, продажа через Интернет некачественных товаров будет "наказываться" так же, как и продажа разного барахла в обычных, "оффлайн-магазинах". Покупатель сможет потребовать заменить товар или вернуть деньги, а заодно и предъявить иск в суд о возмещении ему морального вреда.

В-третьих, уже в момент доставки товара покупатель должен будет получать памятку с полной информацией о товаре, а также о порядке и сроках его возврата. Если это не будет сделано, потребитель получает право "отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара". Впрочем, вернуть товар продавцу и потребовать возврата денег он может даже в том случае, если формальности были выполнены безукоризненно. До передачи товара он может сделать это в любое время, а после передачи товара - в течение семи дней.

Причем и в том, и в другом случаях отказаться от покупки можно даже тогда, когда никаких недостатков у товара не выявлено. Ну не подошел цвет купленного через Интернет шарфика к цвету ваших глаз, и все тут! Единственное условие - не полюбившийся вам "товар надлежащего качества" должен сохранить товарный вид и потребительские свойства, а у вас на руках должен быть "документ, подтверждающий факт и условия покупки". Впрочем, отсутствие такого документа не лишает покупателя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара. Например, на показания свидетелей.

При отказе потребителя от товара продавец должен в течение десяти дней возвратить ему уплаченные деньги, из которых, впрочем, имеет право вычесть собственные расходы на доставку возвращенного товара от потребителя на свой склад.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
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