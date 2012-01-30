Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интернет-продавцы будут играть по правилам
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Закон "О защите прав потребителей". Таким образом, законодатели планируют существенно облегчить жизнь покупателей онлайн-магазинов. Соблазнившись красивой картинкой на сайте, на деле они нередко покупают кота в мешке. Теперь они смогут вернуть и его, и свои деньги.
Слова "интернет" в проекте нового закона нет вообще. Однако клиентов онлайн-магазинов, - а их число в России продолжает расти, - это смущать не должно. Их потребительские права будут защищены вводимой в закон статьей под названием "Дистанционный способ продажи товара", согласно которой "договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, посредством средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора способами".
А ведь именно на картинки или, в лучшем случае, на текстовые описания товаров и ориентируются клиенты "торговых" сайтов. Возможности непосредственно ознакомиться с товаром - будь то мобильник или колбаса - у них нет. Как нет порой и возможности заплатить за товар именно ту сумму, в которую он оценен на сайте. А в результате в момент доставки нередко выясняется, что и выглядит любовно выбранная для ребенка мягкая игрушка куда хуже, чем на картинке, и стоит она несколько дороже. "Цена изменилась, пока вы оформляли заказ", - объясняет, честно глядя вам в глаза, курьер. Впрочем, бывает и хуже - недостатки той же игрушки могут обнаружиться уже после уплаты денег, и добиться их возврата потом бывает крайне затруднительно.
После принятия поправок незадачливым покупателям должно полегчать. Во-первых, еще до заключения договора, то есть окончания формирования заказа на сайте интернет-магазина, продавец должен будет представить покупателю полную информацию "об основных потребительских свойствах товара", его цене, порядке доставки и оплаты товара и "сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора". А заодно и полную информацию о себе - реальный адрес и полное фирменное наименование. Чтобы потом покупателю, нередко вынужденному сейчас впустую стучаться по указанным на сайте e-mail-адресам, было с кого спросить.
Во-вторых, продажа через Интернет некачественных товаров будет "наказываться" так же, как и продажа разного барахла в обычных, "оффлайн-магазинах". Покупатель сможет потребовать заменить товар или вернуть деньги, а заодно и предъявить иск в суд о возмещении ему морального вреда.
В-третьих, уже в момент доставки товара покупатель должен будет получать памятку с полной информацией о товаре, а также о порядке и сроках его возврата. Если это не будет сделано, потребитель получает право "отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара". Впрочем, вернуть товар продавцу и потребовать возврата денег он может даже в том случае, если формальности были выполнены безукоризненно. До передачи товара он может сделать это в любое время, а после передачи товара - в течение семи дней.
Причем и в том, и в другом случаях отказаться от покупки можно даже тогда, когда никаких недостатков у товара не выявлено. Ну не подошел цвет купленного через Интернет шарфика к цвету ваших глаз, и все тут! Единственное условие - не полюбившийся вам "товар надлежащего качества" должен сохранить товарный вид и потребительские свойства, а у вас на руках должен быть "документ, подтверждающий факт и условия покупки". Впрочем, отсутствие такого документа не лишает покупателя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара. Например, на показания свидетелей.
При отказе потребителя от товара продавец должен в течение десяти дней возвратить ему уплаченные деньги, из которых, впрочем, имеет право вычесть собственные расходы на доставку возвращенного товара от потребителя на свой склад.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
- Новый инструмент моделирования будущего опробуют на Дальинфокоме во Владивостоке
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний