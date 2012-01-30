За три месяца - миллиард долларов

Объем инвестиций в различные сегменты рынка недвижимости России по итогам первого квартала 2011 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 30% и составил $1,197 млрд. Об этом говорится в исследовании компании Jones Lang LaSalle.

Из общего объема вложений $1,161 млрд пришлось на инвестиции в рынок коммерческой недвижимости (в три раза больше, чем в первом квартале прошлого года). Эксперты отмечают, что доля иностранных вложений на рынке в январе-марте составила лишь 7%. По итогам 2010 года этот показатель достиг 21%.

Рост объема инвестиций аналитики объясняют ростом экономики страны и возросшей ликвидностью вложений. Московские ставки капитализации сократились на 50 базисных пунктов для офисов, торговых центров и складов до 9, 9,5 и 11% соответственно.

По прогнозу экспертов Jones Lang LaSalle, в текущем году объем инвестиций в российский рынок недвижимости увеличится по сравнению с 2010 годом на 26% и составит $6,4 млрд, из которых $5,2 млрд долларов придется на коммерческие объекты, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".