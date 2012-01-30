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Новый налог составит 0,1% от рыночной стоимости недвижимости
При уплате единого налога на недвижимость, который будет введен в 2013 году, Минэкономразвития предлагает установить универсальный вычет в 55 квадратных метров для жилья и 6 соток - для земли. Налог с рыночной цены появится сразу после массовой оценки жилого фонда страны.
При этом особо оговаривается, что вычет должен распространяться только на одну квартиру, а не на доли одного налогоплательщика в нескольких квартирах. Денежный вычет рассматривается как мера поддержки социально не защищенных граждан: многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Минэкономразвития рассчитывает новый налог в 0,1% от рыночной стоимости недвижимости. Если исходить из этого, то, как отмечают «Ведомости», собственник трехкомнатной квартиры площадью 75 «квадратов» в Москве заплатит в среднем 2437 рублей в год (без вычета - 9139 руб.), в Петербурге - 1696 рублей (6359 руб.), в Новосибирске - 953 рублей (3574 руб.), в Красноярске - 798 рублей (2992 руб.).
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