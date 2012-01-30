Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия запретила импорт японской продукции
Россия официально заявила о налагаемом запрете на ввоз на территорию государства продуктов питания из четырех японских префектур: Фукусима, Ибараки, Точика и Гунма - в связи с растущим в Японии уровнем радиации.
Опасность представляют 11 видов овощей, а также молочные продукты из этих префектур. Заражению подверглись такие овощи, как брокколи, цветная капуста и шпинат.
- Мы дали указание о полном запрете использования продукции питания, которая была завезена на территорию РФ после 11 марта из Фукусимы, Ибараки, Точиги и Ганмы, - заявил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО. - Нас прежде всего волнует растительная продукция. По данным ВОЗ и японской стороны, в этих регионах отмечается контаминация поверхности радионуклидами. Если будет попадаться продукция из этих японских провинций, ее будут останавливать, даже не проводя дозиметрических измерений, - добавил Онищенко.
Глава Роспотребнадзора сообщил также, что российским авиаперевозчикам запрещено заправляться водой в Токио в связи с зафиксированным превышением радиационного фона в водопроводной воде в столице, пишет "Лента.ру".
Кроме того, им было рекомендовано полностью изменить систему закупки продуктов для обедов во время полета.
- Пусть предоставляют нам удостоверения о том, что пройден дозиметрический контроль, или пусть ведут дозаправку бортовым питанием у нас - садятся в Хабаровске, а потом летят в Москву, - заявил Онищенко. - Помимо этого ведется постоянный контроль за фильтрами, салонами самолетов, бортовым питанием, твердыми бортовыми отходами, качеством воды.
Проверка морских грузов в основном ведется в порту Владивостока. Геннадий Онищенко добавил, что на радиацию проверяют даже автомобили, прибывающие из Японии. Запретили ввозить продукты питания из Японии на территорию своей страны США и Китай.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- В скандале вокруг корейского парома в ход пошли шантаж и клевета
- Дальнему Востоку России выгодны санкции против КНДР
- Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью
- Медведев выступает за увеличение числа российско-китайских СП на Дальнем Востоке
- Национальный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом собирает участников
- МЭА дает оптимистичный прогноз для российского газа в АТР
- Куда несется восточный экспресс
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение