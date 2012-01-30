Россия запретила импорт японской продукции

Россия официально заявила о налагаемом запрете на ввоз на территорию государства продуктов питания из четырех японских префектур: Фукусима, Ибараки, Точика и Гунма - в связи с растущим в Японии уровнем радиации.

Опасность представляют 11 видов овощей, а также молочные продукты из этих префектур. Заражению подверглись такие овощи, как брокколи, цветная капуста и шпинат.

- Мы дали указание о полном запрете использования продукции питания, которая была завезена на территорию РФ после 11 марта из Фукусимы, Ибараки, Точиги и Ганмы, - заявил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО. - Нас прежде всего волнует растительная продукция. По данным ВОЗ и японской стороны, в этих регионах отмечается контаминация поверхности радионуклидами. Если будет попадаться продукция из этих японских провинций, ее будут останавливать, даже не проводя дозиметрических измерений, - добавил Онищенко.

Глава Роспотребнадзора сообщил также, что российским авиаперевозчикам запрещено заправляться водой в Токио в связи с зафиксированным превышением радиационного фона в водопроводной воде в столице, пишет "Лента.ру".

Кроме того, им было рекомендовано полностью изменить систему закупки продуктов для обедов во время полета.

- Пусть предоставляют нам удостоверения о том, что пройден дозиметрический контроль, или пусть ведут дозаправку бортовым питанием у нас - садятся в Хабаровске, а потом летят в Москву, - заявил Онищенко. - Помимо этого ведется постоянный контроль за фильтрами, салонами самолетов, бортовым питанием, твердыми бортовыми отходами, качеством воды.

Проверка морских грузов в основном ведется в порту Владивостока. Геннадий Онищенко добавил, что на радиацию проверяют даже автомобили, прибывающие из Японии. Запретили ввозить продукты питания из Японии на территорию своей страны США и Китай.

"Золотой Рог".