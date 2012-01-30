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Рыночный налог ударит только по владельцам излишков
По оценкам авторитетного аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", введение рыночного налога на недвижимость может обрушить средние цены на жилье в Москве в два раза - примерно с $4000 за 1 кв. м до $2000. Во Владивостоке столь резкого падения цен, по мнению местных риелторов, не ожидается, в лучшем случае - всего на 30-40%.
Запас инвестиционных квартир в столице Приморского края намного меньше, чем в столице, а именно их избыточное наличие и может обвалить рынок, да и уровень местных цен сильно проигрывает первопрестольной.
В ближайшие месяцы-годы будущее введение рыночного налога не станет определяющим фактором, который смог бы серьезно влиять на рыночные цены. Его принятие сдерживается законодателями, которые блуждают в лабиринтах "социальной справедливости", полагая, что закон не должен задеть наиболее бедные слои населения. То есть для тех, кто владеет жильем на уровне социальной нормы и меньше, размер налога может стать минимальным, а для остальных категорий - по прогрессивной шкале.
Предполагается, что для ряда территорий и категорий граждан потребуется ввести льготное рыночное налогообложение недвижимости. Вероятно, какие-то поблажки придется предусмотреть и для новоселов, потративших огромные средства на приобретение жилья.
"Золотой Рог".
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