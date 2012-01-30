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Импортные сапоги подорожают на 15%

30 Января 2012, 01:20 | Дальний Восток

Федеральная таможенная служба (ФТС) вдвое повысила минимальную таможенную стоимость на ввозимую обувь. Это означает, что кожаная обувь, импортируемая в Россию, весной может подорожать на 10-15%, пишет газета "Ведомости".

По данным газеты, в распоряжении которой оказался внутренний документ ФТС (профиль рисков на импортируемую в РФ обувь), с 1 января текущего года обувь из Европы и США не может быть оценена меньше чем в $30 за пару, а из Китая - менее $21.

Согласно расчетам участников рынка, таможенные платежи вырастут на $2,5 с пары. Импортеры оценивают дополнительные затраты обувщиков в $1,25 млн и называют нововведения серьезным ударом по бизнесу. Участники рынка также полагают, что для экономии импортеры будут ввозить кожаную обувь под видом более дешевой синтетической или резиновой. Данные "Национального обувного союза" свидетельствуют, что рынок обуви в России в 2009 году сократился на 20% до $10 млрд. При этом около 90% рынка приходится на импорт. Как сообщают в Российском союзе кожевников и обувщиков, всего в прошлом году в страну было ввезено 300 млн пар обуви, из которых треть - кожаные, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".

Автор: "Лента.Ru"
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