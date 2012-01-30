Налоговый вычет на покупку квартиры можно получить... дважды

Большинство налогоплательщиков уверены в том, что, воспользовавшись один раз своим правом на получение налогового вычета при покупке жилья, больше такой возможности они не получат. Согласно Налоговому кодексу такой вычет действительно может быть предоставлен только раз в жизни. Однако кодекс существовал не всегда. На это налогоплательщикам в опубликованном определении указал Конституционный суд.

Основной вывод судей: все, кто пользовался аналогичным вычетом до 2001 года, могут получить его повторно. Дело в том, что тогда вступила в силу глава 23 Налогового кодекса («Налог на доходы физических лиц»), а до того вычет предоставлялся на основании закона «О подоходном налоге с физических лиц».

В определении суда сказано: «Имущественный налоговый вычет не может рассматриваться как повторный, если ранее налогоплательщику предоставлялось право на уменьшение совокупного дохода, полученного в налогооблагаемый период, на суммы, направленные на новое строительство либо приобретение жилого дома, или квартиры, или дачи, или садового домика в соответствии с законом 1991 года «О подоходном налоге с физических лиц».

"Золотой Рог".