Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне вложили 700 млн евро в недвижимость на Лазурном берегу
Россияне вложили свыше 700 млн евро в приобретение собственности на Лазурном берегу Франции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Ниццы Nice Matin.
В последние годы покупатели из России стали вкладывать средства не только в покупку квартир и вилл для личного пользования, но и в приобретение отелей, промышленных предприятий, компаний сферы услуг. Правда, пишет газета, эти покупки "чаще всего совершаются через подставные компании", нередко зарегистрированные за рубежом. Как утверждает газета, приток российских капиталов в последнее время значительно ускорился, и на сегодняшний день объем российских капиталовложений в собственность на Лазурном берегу, сделанных за полтора десятилетия, превысил 700 млн евро.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- В Якутии из-за кризиса на 20% упала стоимость жилья
- "Дальневосточные гектары" начнут массово раздавать уже этой осенью
- На Колыме переселенцам предоставят по 5 гектаров земли
- Для определения налога на недвижимость запустят Интернет-сервис
- Минвостокразвития не смогло снять квартиру в Москве
- Во Владивостоке здание-памятник своим жалким видом портит лицо обновленного города
- На Дальнем Востоке взамен затопленных домов построят новые
- Совладельцы жилья померяются долями
- Сроки приватизации жилья предложено продлить
- Бесплатная приватизация, скорее всего, продлена не будет
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин