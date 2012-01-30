Россияне вложили 700 млн евро в недвижимость на Лазурном берегу

Россияне вложили свыше 700 млн евро в приобретение собственности на Лазурном берегу Франции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Ниццы Nice Matin.

В последние годы покупатели из России стали вкладывать средства не только в покупку квартир и вилл для личного пользования, но и в приобретение отелей, промышленных предприятий, компаний сферы услуг. Правда, пишет газета, эти покупки "чаще всего совершаются через подставные компании", нередко зарегистрированные за рубежом. Как утверждает газета, приток российских капиталов в последнее время значительно ускорился, и на сегодняшний день объем российских капиталовложений в собственность на Лазурном берегу, сделанных за полтора десятилетия, превысил 700 млн евро.