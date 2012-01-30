Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спасти рядового новосела
Заплатив целое состояние за новую квартиру в только что построенном доме, счастливый обладатель "квадратов" сегодня не получает никаких гарантий, что дом этот вскоре не придет в аварийное состояние. Таких гарантий нет, потому что отменены все основные строительные нормы и правила, а без них каждый возводит дома как хочет.
Строители, которые вроде бы должны быть рады такой свободе, бьют тревогу. На днях два крупнейших в стране объединения - Ассоциация строителей России и Союз строителей России - направили премьер-министру совместное заявление с требованием немедленно принять меры по контролю за строительными нормами. В противном случае, предупреждают они, обрушения домов станут едва ли не повседневной практикой. На кону - жизни тысяч людей.
"Дело не только в том, что основные СНиПы отменены, но и в том, что большинство из них не обновлялось, - добавляет Вячеслав Блинов, руководитель Научно-технического центра технического урегулирования. - СНиПы - это показатель технического развития, а большая часть нынешних строительных норм уже безнадежно устарела. Необходимо в срочном порядке обновлять документацию и заимствовать опыт западных коллег, иначе мы окончательно утратим нашу конкурентоспособность".
Строители уже больше трех лет теребят правительство. Там с ними все соглашаются, а Герман ГРЕФ и вовсе поручил до 1 июня либо принять новые СНиПы, либо вернуться к старым. На дворе уже зима, а воз и ныне там.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Китайцы вложат 40 млрд рублей в застройку Якутска
- Завершена проверка сметной стоимости 1-й очереди Якутской ГРЭС-2
- В 2014 году власти Якутии планируют ввести не менее 450 тыс. кв. метров жилья
- Дальневосточная столица продолжила удерживать 3-е место в стране по стоимости жилья
- На Камчатке растет спрос на малоэтажное жилье
- Компания "Владстройзаказчик" — за придомовую территорию для жильцов
- Во Владивостоке намечается строительство нового грандиозного города
- "Зеленый угол" во Владивостоке превратится в "Новый город"?
- Корейцы хотят значительно удешевить владивостокский квадратный метр
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Граница на чиновничьем замке