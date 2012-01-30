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Спасти рядового новосела

30 Января 2012, 13:27 | Дальний Восток

Заплатив целое состояние за новую квартиру в только что построенном доме, счастливый обладатель "квадратов" сегодня не получает никаких гарантий, что дом этот вскоре не придет в аварийное состояние. Таких гарантий нет, потому что отменены все основные строительные нормы и правила, а без них каждый возводит дома как хочет.

Строители, которые вроде бы должны быть рады такой свободе, бьют тревогу. На днях два крупнейших в стране объединения - Ассоциация строителей России и Союз строителей России - направили премьер-министру совместное заявление с требованием немедленно принять меры по контролю за строительными нормами. В противном случае, предупреждают они, обрушения домов станут едва ли не повседневной практикой. На кону - жизни тысяч людей.

"Дело не только в том, что основные СНиПы отменены, но и в том, что большинство из них не обновлялось, - добавляет Вячеслав Блинов, руководитель Научно-технического центра технического урегулирования. - СНиПы - это показатель технического развития, а большая часть нынешних строительных норм уже безнадежно устарела. Необходимо в срочном порядке обновлять документацию и заимствовать опыт западных коллег, иначе мы окончательно утратим нашу конкурентоспособность".

Строители уже больше трех лет теребят правительство. Там с ними все соглашаются, а Герман ГРЕФ и вовсе поручил до 1 июня либо принять новые СНиПы, либо вернуться к старым. На дворе уже зима, а воз и ныне там.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
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