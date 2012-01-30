Московские новостройки за октябрь подешевели на 2,3 процента

Снижение спроса на московское жилье из-за высоких цен и рост числа предложений на вторичном рынке не могли не повлиять на ценовую ситуацию на первичном рынке жилья (новостройки) Москвы.

Существенное замедление темпов роста цен на вторичном рынке Москвы и даже начавшееся в отдельных сегментах рынка снижение цен привело к тому, что ряд застройщиков, чтобы сохранить интерес покупателей к своим объектам, отказались от запланированных повышений цен и даже в ряде случаев снизили их. Таким образом, снижение цен предложений по итогам октября произошло как на первичном, так и на вторичном рынке московского жилья.

"Золотой Рог".