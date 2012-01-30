Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Московские новостройки за октябрь подешевели на 2,3 процента
30 Января 2012, 15:44 | Дальний Восток
Снижение спроса на московское жилье из-за высоких цен и рост числа предложений на вторичном рынке не могли не повлиять на ценовую ситуацию на первичном рынке жилья (новостройки) Москвы.
Существенное замедление темпов роста цен на вторичном рынке Москвы и даже начавшееся в отдельных сегментах рынка снижение цен привело к тому, что ряд застройщиков, чтобы сохранить интерес покупателей к своим объектам, отказались от запланированных повышений цен и даже в ряде случаев снизили их. Таким образом, снижение цен предложений по итогам октября произошло как на первичном, так и на вторичном рынке московского жилья.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам сети Интернет
Теги:
Новости тематики
- В Якутии из-за кризиса на 20% упала стоимость жилья
- "Дальневосточные гектары" начнут массово раздавать уже этой осенью
- На Колыме переселенцам предоставят по 5 гектаров земли
- Для определения налога на недвижимость запустят Интернет-сервис
- Минвостокразвития не смогло снять квартиру в Москве
- Во Владивостоке здание-памятник своим жалким видом портит лицо обновленного города
- На Дальнем Востоке взамен затопленных домов построят новые
- Совладельцы жилья померяются долями
- Сроки приватизации жилья предложено продлить
- Бесплатная приватизация, скорее всего, продлена не будет
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
Loading...