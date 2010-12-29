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Цены на бензин: «уже есть удовлетворение»
Повышение цен на бензин вряд ли назовешь новогодним сюрпризом. Хотя бы потому, что цены растут далеко не только на бензин, и к новогодним повышениям мы уже привыкли.
То, что на бензин цены с Нового года еще вырастут, мы знали уже давно. Знаем, что подсуропили акцизы. Если взять 92-й бензин, то новый акциз добавил к его цене 2 рублика за литр. Знаем, что выросли на 8% железнодорожные тарифы на транспортировку грузов, включая и нефтяное сырье для дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов. Растут тарифы на электроэнергию, растет инфляция – которая перевалила за 8% за год официально (а неофициально вы и сами, по своему карману, знаете).
Россия – часть мирового рынка, и цена нефти на российской бирже, вслед за биржами других цивилизованных стран, в 20-х числах декабря приблизилась к 95 долларам за бочку (barrel). Понятно, что чем больше денег нужно класть на бочку, тем тяжелее Европе и Китаю конкурировать со Штатами, которые предстают на общем фоне «островом стабильности», привлекательным для инвестиций (то есть для возврата той долларовой массы, которую американцам приходится в поте лица печатать).
Россия экспортирует больше половины добываемой нефти, и на внутреннем рынке нефть реализуется тоже по мировой цене. Поэтому и ценники на российских АЗС стремятся догнать европейские. Впрочем, начиная с 2005 года цены на бензин на внутреннем рынке растут в пределах инфляции, указывает принадлежащий компании «Лукойл» журнал «Нефть России», – и в этой связи отмечает, что биржевая торговля нефтью, которую ФАС называет средством от роста цены, на деле нисколько не помогает. А налагаемые антимонопольным ведомством на нефтяников штрафы скоро превратятся просто-напросто в налог с оборота.
В общем, повышение цен – неприятно, но не сюрприз. Мы заранее знали про новогодние повышения и уже к ним привыкли. Знаем и про предстоящее в декабре 2012 года светопреставление – и к светопреставлениям в 12-м (вариант – в 17-м) году каждого века в России тоже давно привыкли. Как точно выразился глава Минфина А.Л. Кудрин на церемонии своего награждения в качестве лучшего министра финансов в Вашингтоне, «Россия уже прошла обучение и смогла подготовиться. В этом смысле это уже результат, и, когда видишь результат, уже есть удовлетворение».
Приятно сознавать, что всё-то мы понимаем. А ездить все равно не бросим. Рапортуем Леонидовичу: нам и сорок по плечу!
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