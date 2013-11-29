Китайцы хотят построить нефтяной "самовар" в Приамурье

ООО "Амурская энергетическая компания" (контролируется китайской "Мэн Лань Син Хэ") ведет разработку проектно-сметной документации Амурского нефтеперерабатывающего завода, построить который планируется к 2017 году.

В то же время, в начале ноября "Транснефть" отказала четырем НПЗ в трубных поставках нефти из-за отсутствия гарантированных объемов и низкой глубины переработки. В том числе, в выдаче технических условий было отказано "Амурской энергетической компании", не представившей описание принципиальной схемы процессов нефтепереработки. Кроме того, планируемые поставки нефти на завод в течение трех лет в 5 раз превышают планы завода по объему переработки.

В настоящее время на Дальнем Востоке работают два завода – Комсомольский НПЗ НК "Роснефть" и Хабаровский НПЗ НК "Альянс".

Новый НПЗ планируется построить в районе пос. Березовка Ивановского района. Проект предусматривает строительство завода мощностью переработки до 6 млн тонн сырья в год, а также продуктопровода для перекачки нефтепродуктов в Китай по маршруту Березовка - Верхний Аргун с пограничным переходом через Амур.

Планируется, что НПЗ будет производить дизтопливо, бензины евростандарта, керосин, сжиженный газ, гудрон и, при необходимости, авиакеросин, битум. В зависимости от спроса на внутренний рынок планируется поставлять 1-3 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.