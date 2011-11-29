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Контрабандный трафик в Корее по-прежнему работает
23 ноября в Сеуле прошло очередное заседание российско-корейской комиссии по рыболовству. Как сообщило РИА «Дейта», в ходе заседания руководитель российской делегации заместитель руководителя Росрыболовства Александр ФОМИН обратил внимание корейской стороны на продолжающиеся поставки в южнокорейские порты браконьерского краба российского происхождения.
Несмотря на заключенное в декабре 2009 года российско-корейское соглашение о борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), в Южной Корее продолжают разгружаться суда с браконьерским крабом. По экспертным данным, в 2011 году таким образом проникло на корейский рынок свыше 1 600 тонн живого краба и впятеро больший объем охлажденного и мороженного краба. Даже во время переговоров контрабандный трафик работал вовсю: за время работы комиссии 150 тонн незаконно добытого краба были доставлены в Корею судами под камбоджийским флагом.
Российская делегация предъявила жесткое условие - установить запрет на оформление в южнокорейских портах браконьерского краба. Стороны обсудили предложенную южнокорейской делегацией систему выдачи сертификатов подтверждения краба российского происхождения, который, по предложению российской делегации, будет обязателен при таможенном оформлении не только живого краба, но и охлажденного и свежего краба.
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