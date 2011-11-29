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Вступление России в ВТО нанесет урон российским потребителям
Вступление России в ВТО нанесет урон отечественным потребителям. Получив возможность приобретать импортные товары дешевле, они значительно потеряют в доходах из-за разорения отечественных производителей. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).
По мнению экспертов, членство России в ВТО сделает многие сектора реальной экономики более уязвимыми: банкротства и падение уровня жизни станут следствием избытка дешевых ввозных товаров. Также Россия станет менее привлекательной для иностранных инвестиций, которые сейчас в значительной мере направляются в сектора, обслуживающие внутренний рынок, уверены в ИГСО.
Принятие России в ВТО станет результатом сделки рынок взамен на рынок. Как заявил директор ИГСО Борис КАГАРЛИЦКИЙ, отечественный рынок сбыта будет шире раскрыт для иностранных товаров, а вывоз сырья из России в другие страны станет более легким. Ограничения на поставки товаров будут сторонами сняты, пишет ИА REX.
«Вступление России в ВТО крайне желательно ориентированным на экспорт монополиям именно теперь, когда стабилизация в мировой экономике заканчивается и обостряется конкуренция за покупателя. Эта же причина стоит за стремлением западных корпораций получить доступ к российскому рынку», - отметил руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий КОЛТАШОВ. По его словам, в сделке по ВТО в расчет не берутся лишь ориентированные на внутренний рынок российские производители. В итоге страна получит широкий ввоз товаров, а не инвестиций, рост безработицы и падение реальных доходов населения.
В ИГСО обращают внимание, что Запад смягчил свою позицию по вопросу принятия России в ВТО после начала перемен на рынках планеты: «Биржевая паника августа-октября продемонстрировала рост проблем в мировой экономике. Падение уровня жизни в странах еврозоны ставит вопрос о сбыте чрезвычайно остро. Российские сырьевые корпорации опасаются потери позиций на сужающемся европейском рынке, а западные компании стремятся получить рынок России для сбыта товарных излишков. В таких условиях ускоренное принятие России в ВТО становится все более вероятным, на что и указывает неожиданная уступчивость Грузии. Нажим на нее США и ЕС обеспечил прогресс переговоров».
Подчеркнем, что либеральные аналитики позитивно оценивают ожидаемое весной присоединение РФ к ВТО. Однако еще 23 мая 2011 года ИГСО представил доклад «Вступление России в ВТО: угроза экономической катастрофы», в котором подчеркивалось, что данный шаг нанесет мощный удар по доходам трудящихся и секторам производства, нацеленным на внутренний сбыт и замещение импортных аналогов.
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