Перед скидками почти никто не может устоять

Перед соблазном купить вещи со скидками не могут устоять 82% наших соотечественников, утверждают специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru.

Приобретение нужных в обиходе вещей со значительными скидками стало правилом для 26% россиян. «Я покупаю и одежду, и обувь только на распродажах. Зачем переплачивать?»; «Каждый год с нетерпением жду сезона скидок. Закупаюсь на целый год», – признаются респонденты в своих анкетах.

Средний возраст большинства любителей распродаж – 24-30 лет, а ежемесячный доход – от 35 000 до 45 000 руб. Среди частых посетителей распродаж больше женщин (33% против 18% среди мужчин). Специалисты Superjob.ru отмечают, что двумя годами ранее частыми гостями распродаж были 22% россиян (сейчас на 4% больше), к тому же немного выросло и число мужчин, часто покупающих вещи на распродажах. Если в 2008 г. любителями сейлов были 14% представителей сильного пола, то сегодня – уже 18%. «Иногда супруга заставляет ходить по магазинам в сезон скидок», – сетует один из участников опроса.

Согласно опросу 2010 г., иногда покупают одежду и обувь на распродажах 56% россиян. Среди них почти равное количество женщин и мужчин (56% и 55% соответственно). Причем среди редких гостей распродаж больше россиян в возрасте 40-50 лет (61%). Чаще других (60%) этот вариант ответа выбирали респонденты с ежемесячным окладом от 25 000 до 35 000 руб.

В нелюбви к распродажам признались 18% россиян (27% мужчин и 11% женщин). По их словам, хорошие вещи долго не залеживаются и не доживают до начала сезона скидок.

Как выяснилось в ходе опроса, мнение о том, что «скидки – жульничество», бытует не только среди ярых противников сейлов. В том, что распродажа – обман покупателей, уверены более половины россиян (53%), в числе которых и те, кто покупает вещи со скидками. «Ценники перед распродажей специально меняют. Сначала искусственно набавляют цену, а потом как будто снижают», – уверены одни респонденты. «Кругом обман, а в коммерции тем более», – сокрушаются другие. По наблюдениям специалистов Superjob.ru, чем старше респонденты и чем выше их заработки, тем чаще они склонны считать, что распродажа – это «маркетинговый трюк», основанный на «искусственном завышении первоначальной цены».