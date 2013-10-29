МТС примет участие в прокладке подводной ВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) не отказывается от участия в проекте по прокладке ВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка для оказания услуг сотовой связи и широкополосного доступа (ШПД) в интернет, сообщил ZRPRESS.RU президент МТС Андрей ДУБОВСКОВ.

В мае 2012 года крупнейшие операторы связи МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" подписали меморандум о совместном строительстве ВОЛС. Однако в начале сентября 2013 года на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Владимиром Печеным директор регионального филиала ОАО "Ростелеком" Сергей ВЛАСОВ заявил, что операторы "большой тройки" отказываются от реализации проекта.

"В 2012 году были начаты проектно-изыскательские работы. В 2013 году должен был быть заключен договор на поставку кабеля и необходимых материалов. Но представители "большой тройки" отказались от участия в этом проекте", - говорил Сергей Власов.

Андрей Дубовсков подчеркнул, что МТС "абсолютно заинтересована в развитии проекта".

"Сейчас мы обсуждаем различные варианты его реализации. На Сахалине МТС только в 2012 году значительно увеличила протяженность собственных ВОЛС. Магистральные каналы МТС соединили города Южно-Сахалинск, Холмск и Долинск, кроме того строится трансостровная линия Долинск - Советское Взморье - Макаров - Поронайск, а также Холмск - Углегорск, которая будет соединена с ВОЛС, проложенной по дну моря. В Магадане и на Камчатке МТС также активно развивают городские и зоновые ВОЛС, готовясь к приходу подводной линии связи", - сказал глава МТС.

В "Ростелекоме" сообщили что в настоящее время в рамках проекта проводятся соответствующие конкурсные процедуры.

"Конкурс продолжается. На текущий момент мы не пришли к целевому уровню стоимости строительства, поэтому в рамках конкурсных процедур продолжаем переговоры с участниками конкурса", - сообщили в пресс-службе оператора.

ВОЛС протяженностью около 2 тыс. км должна связать город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. Пропускная способность линии должна составить 8 Тбит/сек. Волоконно-оптический кабель планируется проложить по дну Охотского моря, что позволит вдвое сократить путь до Магадана по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.