www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Бизнес на пару

29 Октября 2012, 22:27 | Дальний Восток

Почитать баню — исконно русская традиция. Несмотря на то, что сегодня почти в каждом доме имеется душ и ванная, походы в целительный храм пара, воды и температурных контрастов не отменяются. Не удивительно, что даже в маленьких городах и поселках, как грибы, вырастают частные бани. Лишь три последних года рынок в этой сфере стал претерпевать такие изменение.

Но слишком много стало бань закрытого типа, VIP и элитных. А вот, оздоровительных же комплексов и семейных бань не в достаточном количестве. Например, в Санкт-Петербурге насчитывается приблизительно две сотни бань. Но лишь некоторые из них не прибегают к услугам соблазнительных девушек. С детьми в такие заведения идти не стоит.

В последнее время культура банного дела изменилась в лучшую сторону. По словам директора одного банного комплекса, существенные изменения состоялись на уровне самих же потребителей. Если раньше баня или сауна были востребованы в основном в ночное время, то нынче самая высокая посещаемость приходится на дневной и вечерний период. Поэтому сегодня в банном бизнесе упор нужно делать на семейных заведениях.

По мнению опытных финансистов, стартовать в банном бизнесе — не очень сложно. Не наблюдается такой жесткой конкуренции, как в ресторанном или бильярдном деле. При правильной организации баня может стать даже рентабельнее. Начиная свой банный бизнес, нужно иметь в виду, что метр квадратный площади обойдется в тысячу долларов. А самая минимальная площадь соответствует 150 метрам квадратным. Положительный момент — затраты на содержание не большие. В зависимости от репутации, рекламы и маркетинга окупиться баня может за три или семь лет.

Директор одного из развлекательно-оздоровительных комплексов Леонид Аркатов уверен, что сегодня необходимы семейные заведения. Именно таким местом вполне может быть и баня. Нынче многие хотят полноценно отдохнуть, провести выходные в одном месте. Например, посетив банкетный зал и поиграв в боулинг всей семьей, отправиться в сауну. Если дети не хотят идти туда с родителями, то отвести их можно в игровую комнату, где за ними и присмотрят, и развлекут, и чему-нибудь хорошему научат. Он приводит в пример свой комплекс, который используется эффективно: днем его посещают дети, занимающиеся оздоровительной гимнастикой, вечером приходят отдохнуть и набраться сил целые семьи, а ночью — те, кто любит расслабиться по-взрослому. Все направлено на то, чтобы помещение с площадью в тысячу квадратных метров приносило только прибыль. А значит — удовлетворяло потребности одновременно разных целевых групп.

Можно использовать комплексно и баню с маленькой площадью. Все большей популярностью сегодня пользуются японские бани. Заведение среднего уровня будет наверняка востребованным. А об открытии бани VIP-формата Леонид Аркатов предостерег. Чтобы она приносила прибыль, должна быть 100% уверенность, что нужное число посещений будет при любых обстоятельствах.

Не составляет особого труда подсчитать рентабельность бани при разных режимах работы. Разовое посещение стоит 200-500 рублей. Аренда всего заведения в рублях от 2000 до 6000 в час. В небольшом помещении смогут мыться 8 или даже 15 человек. Оптимальный режим будет создан, если днем посещения будут максимальны. Вечером и ночью время нужно продавать в аренду.

В маленьком заведении нет резона иметь свою кухню. Можно заключить договор о поставке блюд с ближайшим рестораном и разместить в нем за это свою рекламу. Чтобы посещения стали массовыми надо вовремя позаботиться и о создании рекламного бюджета. Но самое главное для любого заведения — это его репутация. И об этом помнить нужно всегда.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru