Бизнес на пару

Почитать баню — исконно русская традиция. Несмотря на то, что сегодня почти в каждом доме имеется душ и ванная, походы в целительный храм пара, воды и температурных контрастов не отменяются. Не удивительно, что даже в маленьких городах и поселках, как грибы, вырастают частные бани. Лишь три последних года рынок в этой сфере стал претерпевать такие изменение.

Но слишком много стало бань закрытого типа, VIP и элитных. А вот, оздоровительных же комплексов и семейных бань не в достаточном количестве. Например, в Санкт-Петербурге насчитывается приблизительно две сотни бань. Но лишь некоторые из них не прибегают к услугам соблазнительных девушек. С детьми в такие заведения идти не стоит.

В последнее время культура банного дела изменилась в лучшую сторону. По словам директора одного банного комплекса, существенные изменения состоялись на уровне самих же потребителей. Если раньше баня или сауна были востребованы в основном в ночное время, то нынче самая высокая посещаемость приходится на дневной и вечерний период. Поэтому сегодня в банном бизнесе упор нужно делать на семейных заведениях.

По мнению опытных финансистов, стартовать в банном бизнесе — не очень сложно. Не наблюдается такой жесткой конкуренции, как в ресторанном или бильярдном деле. При правильной организации баня может стать даже рентабельнее. Начиная свой банный бизнес, нужно иметь в виду, что метр квадратный площади обойдется в тысячу долларов. А самая минимальная площадь соответствует 150 метрам квадратным. Положительный момент — затраты на содержание не большие. В зависимости от репутации, рекламы и маркетинга окупиться баня может за три или семь лет.

Директор одного из развлекательно-оздоровительных комплексов Леонид Аркатов уверен, что сегодня необходимы семейные заведения. Именно таким местом вполне может быть и баня. Нынче многие хотят полноценно отдохнуть, провести выходные в одном месте. Например, посетив банкетный зал и поиграв в боулинг всей семьей, отправиться в сауну. Если дети не хотят идти туда с родителями, то отвести их можно в игровую комнату, где за ними и присмотрят, и развлекут, и чему-нибудь хорошему научат. Он приводит в пример свой комплекс, который используется эффективно: днем его посещают дети, занимающиеся оздоровительной гимнастикой, вечером приходят отдохнуть и набраться сил целые семьи, а ночью — те, кто любит расслабиться по-взрослому. Все направлено на то, чтобы помещение с площадью в тысячу квадратных метров приносило только прибыль. А значит — удовлетворяло потребности одновременно разных целевых групп.

Можно использовать комплексно и баню с маленькой площадью. Все большей популярностью сегодня пользуются японские бани. Заведение среднего уровня будет наверняка востребованным. А об открытии бани VIP-формата Леонид Аркатов предостерег. Чтобы она приносила прибыль, должна быть 100% уверенность, что нужное число посещений будет при любых обстоятельствах.

Не составляет особого труда подсчитать рентабельность бани при разных режимах работы. Разовое посещение стоит 200-500 рублей. Аренда всего заведения в рублях от 2000 до 6000 в час. В небольшом помещении смогут мыться 8 или даже 15 человек. Оптимальный режим будет создан, если днем посещения будут максимальны. Вечером и ночью время нужно продавать в аренду.

В маленьком заведении нет резона иметь свою кухню. Можно заключить договор о поставке блюд с ближайшим рестораном и разместить в нем за это свою рекламу. Чтобы посещения стали массовыми надо вовремя позаботиться и о создании рекламного бюджета. Но самое главное для любого заведения — это его репутация. И об этом помнить нужно всегда.