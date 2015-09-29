Скандальное мазутное дело доехало из Владивостока до Хабаровска

Владивосток, Хабаровск и «криминальный шлейф» от омского управленца.

Приморье находится от Хабаровского края в 770 километрах. Географически это не очень далеко, но, по сути, Владивосток и Хабаровск – это два отдельных мира в ДВФО, которые редко пересекаются. Особенно, в правовой плоскости. Однако, похоже, что вскоре нашумевшее в Приморье «мазутное дело» может превратиться в судебный скандал. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе ООО «НК «Союз Петролеум», грянуть этот скандал может в Арбитражном суде Дальневосточного округа.

Предыстория этого дела берет свое начало в Приморье. Есть в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго», которое, по разным данным, снабжает теплом от 65 до 80 процентов муниципальных объектов края. Предприятие это проблемное, имеющее миллиардные задолженности перед поставщиками. В свою очередь, население Приморья должно КГУП «Примтеплоэнерго» тоже миллиардные суммы. Самостоятельно «вырулить» из замкнутого круга финансовых проблем КГУП не может, поэтому ежегодно получает сотни миллионов рублей в виде субсидий для «поддержания жизнестойкости». При этом еще одной мерой, позволяющей КГУП «Примтеплоэнерго» избежать банкротства, являются договоры с поставщиками топлива с «отсрочкой платежа» на 30, 60, а то и 90 дней.

Одной из таких приморских компаний-поставщиков, которые предоставляли КГУП «Примтеплоэнерго» является ООО «НК «Союз Петролеум». На протяжении двух лет (2013-2014 гг.), заключая контракты в соответствии с требованиями закона, «Союз Петролеум» предоставлял топливо на отсрочке платежа. Так было и в начале отопительного сезона 2014 – 2015 гг., когда в рамках пяти контрактов «Союз Петролеум» поставил мазута КГУП «Примтеплоэнерго» более чем на 400 млн. рублей. Но в ноябре 2014 г. в КГУП «Примтеплоэнерго» сменился гендиректор: вместо местного человека привезли Алену Григорьеву из Омска. Приморские власти привезли ее с целью «решить проблемы» на предприятии. Видимо, привезли, недостаточно изучив биографию в Омске. Если сегодня при помощи поисковых систем «Яндекс» или «Гугл» забить в поиск «Алена Григорьева, Омск», то из местных СМИ можно получить массу интересной информации, которую можно назвать «криминальным шлейфом». Омские СМИ, практически поголовно, на протяжении 2009-2012 гг. рассказывали о том, как Алена Горигорьева привлекалась к уголовной ответственности за серьезные финансовые нарушения. И даже находилась под стражей в СИЗО. Несмотря на такую, скажем так, несколько неоднозначную репутацию, Алена Григорьева была назначена руководить «Примтеплоэнерго».

Финансовые решения нового руководства КГУП «Примтеплоэнерго» не заставили себя долго ждать: после того, как все поставленное топливо компанией «Союз Петролеум» сгорело в котлах КГУП, краевое предприятие отказалось платить 318 млн. из тех 400 млн. рублей, на которые была поставка. Мотивируя это тем, что стоимость топлива на момент его покупки была завышенной. Арифметических расчетов «завышения» не было: просто отказались платить и все. Такое «менеджерское решение» оказалось полной неожиданностью для поставщика и едва его не разорило: мазут итак поставлялся на «отсрочке платежа», но чтобы совсем не платить за потребленный товар – такого в истории энергетики Приморья еще не было.

Коллектив ООО «НК «Союз Петролеум» обратился к губернатору края, надеясь на понимание. Не случилось. Вместо ответа первого лица (или «топливого» вице-губернатора) пришла отписка от директора департамента ЖКХ В.В. Кулинского, вскоре уволенного, о том, что все выплаты возможны по результатам судебных решений.

Справка

Сегодня у КГУП «Примтеплоэнерго» — одна позиция: договоры были искусственно навязаны «Союзом Петролеум» и носят «кабальный» характер. При этом КГУП ссылается то на некие материалы проверок полиции Владивостока, то на справки из Контрольно-счетной палаты Приморского края (КСП ПК). Однако, версия о «кабальности» договоров поставки не выдерживает никакой критики: полиция ссылается не на свои материалы (их просто нет), а на некие документы КСП ПК, а сама КСП ПК официально заявляет о том, что сделки «Союза Петролеум» не проверяла. Видимо, это «фирменный стиль» юристов, обслуживающих КГУП «Примтеплоэнерго», — ссылаться на те документы, которые не имеют к конкретным спорам о 318 млн. рублей никакого отношения.

«Голливудский гонорар» Сергея Цовы и правосудие в «хабаровском интерьере»

И после того, как администрация Приморья платить, кроме как по суду, отказалась, ООО «НК «Союз Петролеум» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с пятью исками на общую сумму 318 млн. руб. к КГУП «Примтеплоэнерго». И все пять исков выиграло. КГУП «Примтеплоэнерго» попыталось обжаловать эти иски в Пятый апелляционный арбитражный суд, который тоже находится во Владивостоке, но тщетно – и эта инстанция стала подтверждать правоту истца. И тут КГУП «Примтеплоэнерго», понимая, что следующая инстанция – в Хабаровске, делает «ход конем»: официально проводит конкурс на сайте www.zakupki.gov.ru, на котором объявляет о необходимости адвокатских услуг. Цена конкурса – 20 миллионов рублей, из которых большая часть – это, так называемый, «гонорар победы», а один миллион – это, собственно, работа адвоката. То есть, в случае победы в Хабаровске, а затем и в Москве, адвокат получит около 20 миллионов гонорара. Сказать, что это сумма фантастическая для адвокатов Дальнего Востока – это ничего не сказать. Это некий «голливудский гонорар» звезды. Даже в дорогом городе Владивостоке, где услуги адвокатов имеют в контрактах множество нулей, «потолок» адвокатского заработка по сложному арбитражному делу составляет 5-6 миллионов рублей. Так вот «счастливчиком», который выиграл конкурс на гонорар КГУП «Примтеплоэнерго», стал адвокат из Хабаровска Сергей Леонтьевич Цова. Правда, по условиям конкурса, он согласился всего лишь на 15 млн. рублей. При этом нужно отметить, что из 1320 адвокатов, работающих в Приморье, на конкурс КГУП «Примтеплоэнерго» не заявился ни один (!) А из 556 адвокатов Хабаровского края заявился только один Цова. Он и выиграл. При этом Сергей Цова – адвокат не сильно знаменитый в Хабаровске. И каких-то громких дел у него нет. Если не считать «громким» дело, которое он выиграл у администрации города Хабаровска в 2011 году: тогда мэрия пыталась признать незаконной перепланировку его квартиры. Руководство ООО «НК «Союз Петролеум», видя такие странности – «голливудский гонорар» адвоката из Хабаровска за дело, которое, нужно выиграть в Хабаровске, естественно, озаботилось происходящим. Кому в действительности предназначаются эти 15 миллионов рублей?

Тут нужно сделать одну оговорку: три месяца назад, из-за экономики предприятия, подорванной решением КГУП «Примтеплоэнерго» не платить 318 млн. рублей, ООО «НК «Союз Петролеум» переуступило этот долг ООО «Травертино». Теперь именно «Травертино» взыскивает эти деньги с КГУП. Однако «Союзу Петролеум» тоже приходится принимать участие в этом деле: в конце концов, именно оно и было поставщиком топлива.

Происходящее сегодня в Арбитражном суде Дальневосточного округа, показывает: с арбитражным правосудием в Хабаровске иногда случаются загадочные явления. Странное совпадение: только за дело взялся хабаровский адвокат с «голливудским гонораром», как вдруг, судьи АС Дальневосточного округа в сентябре уже вынесли определение о приостановке действия уже поступившего исполнительного листа Арбитражного суда Приморского края о взыскании 180 млн. рублей с КГУП «Примтеплоэнерго». То есть, суд в Хабаровске, не отменив решения нижестоящих судебных инстанций, уже лишил поставщика возможности взыскать деньги с КГУП «Примтеплоэнерго». Совпадение? Или нет?

Конфликт федерального масштаба

Ситуация с «мазутным конфликтом» уже вышла за пределы регионального противостояния и достигла федерального уровня. Так, руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин уже рассказал об этой ситуации всероссийскому бизнес-омбудсмену Борису Титову, как контрагенты и представители местной власти «кошмарят» «Союз Петролеум» по «мазутному делу». Титов обещал разобраться. Уже направлена жалоба «дальневосточному» заму Генпрокурора России Юрию Гулягину: причем не от «Союза Петролеум» или «Травертино», а от «ОПОРЫ РОССИИ» из Москвы. Равно, как уже знакомиться с письмом из «ОПОРЫ РОССИИ» дальневосточный полпред Юрий Трутнев – благо он, как и АС Дальневосточного округа, тоже находится в Хабаровске.

А руководство ООО «НК «Союз Петролеум», понимая, что на дальневосточной земле может и не добиться правосудия, не исключает возможность обращения в программу «Человек и закон», в журнал «Российский адвокат» и даже в журнал «Форбс». Кстати, «Форбс», а именно их «дочка» газета «Ведомости», как раз освещает «вести с полей» — то есть, из регионов. Так что «судебный транзит» Владивосток-Хабаровск и «голливудские гонорары» хабаровских адвокатов, скоро могут стать основой не хабаровских, а московских изданий.

Однако руководство компании поставщика и многие следящие за развитием событий, все-таки верят в то, что правосудие восторжествует, и скоро состоится решение, согласно которому КГУП «Примтеплоэнерго» наконец-то ответит по своим обязательствам по контрактам, заключенным с ООО «НК «Союз Петролеум».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.