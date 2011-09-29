Число строящихся АЭС может упасть на треть из-за Фукусимы

Общее количество сооружаемых в мире АЭС после событий на атомной станции “Фукусима-1″ может снизиться на 30-35%, а конкуренция в атомной сфере станет жестче, заявил глава Росатома Сергей Кириенко.

Он отметил, что до событий на атомном объекте в Японии в мире наблюдался ажиотаж по строительству АЭС, после – к возведению энергоблоков атомных станций стали относиться гораздо серьезнее. В качестве подобного отношения к реализации проекта АЭС глава Росатома назвал Турцию, где российские атомщики возводят первую АЭС, пишет "Энергоньюс".

“Безусловно, снизятся масштабы сооружения АЭС в мире. На 30-35% снизится общее количество. Конкуренция жестче станет. Уже нет перспектив сооружения АЭС поколения “2″ и “2 плюс”, экспортных перспектив у них нет совсем. С этой точки зрения у нас есть конкурентные преимущества”, – сказал журналистам Кириенко.

Росатом возводит в России и за рубежом станции поколений “3″ и “3 плюс”. В частности, на индийской АЭС “Куданкулам” энергоблоки возводятся с применением всех самых современных систем безопасности.