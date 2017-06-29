Энергобонусы обошли Приморье стороной

Совет Федерации поддержал закон о введении механизма снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ранее закон был одобрен Государственной Думой. По результатам рассмотрения закон принят абсолютным большинством голосов сенаторов: в его поддержку поступило 148 голосов. По итогам голосования закон отправлен на подписание Президенту России Владимиру Путину.

Как отметил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, «этот закон – серьезное решение для Дальнего Востока. Нет другого закона, которого бы с таким нетерпением ждал бизнеса Дальнего Востока».

«В качестве инвестиционной привлекательности стоимость электроэнергии для регионов Дальнего Востока имеет одно из ключевых значений. Это даже не первая десятка. А первая тройка факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий. Благодаря механизму снижения энерготарифов смогут расширить производства действующие предприятия и открыться новые», – подчеркнул сенатор.

«Все заключения по закону положительные. Комитет по экономической политике предлагает одобрить этот закон и его поддержать, тем более что закон внесен нашими уважаемыми коллегами – сенаторами-дальневосточниками и группой депутатов Госдумы», –отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Викторович Рогоцкий, представлявший закон парламентариям.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. В первый этап снижения энерготарифов попали дальневосточные регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийских- 3 руб.71 коп. Расчеты среднего уровня тарифа в каждом из регионов проводила ФАС России. Снижение энерготарифов коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

«Механизм снижения энерготарифов позволит восстановить экономическую справедливость в отношении регионов Дальнего Востока, будет способствовать развитию бизнеса, позволяя расширять производства и запускать новые предприятия, создавать рабочие места, новые налоговые поступления в бюджеты. По расчетам, предприятия пяти регионов смогут получить экономию в объеме 27 млрд рублей в год. Это значимое для Дальнего Востока решение даст мультипликативный эффект, позволяя «подтянуть» вслед за экономикой и социальную сферу», – прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Как неоднократно отмечали в Минвостокразвития, в настоящий момент высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Это делает продукцию многих предприятий в регионах Дальнего Востока неконкурентоспособной, удорожает жизнь в этих регионах, сдерживает запуск целого ряда новых инвестиционных проектов.

Как заметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, «утверждение поправок к федеральному закону о выравнивании энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня – это судьбоносное решение для Колымы, для всего Дальнего Востока. Магаданской области была необходима такая поддержка государства».

«Тарифы на Камчатке – одни из самых высоких в стране. Ежегодно мы компенсируем энергетикам разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для потребителя. Из регионального бюджета мы выделяем свыше 4 млрд на эти цели. Но это касается только сниженного тарифа для жителей, бизнес платит по полной ставке», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.

Продолжение темы в материале "Вместо обещанных компенсаций тарифов на электричество приморцы получат их повышение".