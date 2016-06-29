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"Газпром" продолжает активную реализацию масштабных восточных проектов

29 Июня 2016, 16:45 | Дальний Восток

В центральном офисе ПАО «Газпром», в преддверии годового общего собрания акционеров компании, состоялась пресс­конференция «Газпром на Востоке России, выход на рынки стран АТР».

Ее участниками стали заместители Председателя Правления Виталий МАРКЕЛОВ и Александр МЕДВЕДЕВ; члены Правления, начальники департаментов Олег АКСЮТИН, Вячеслав МИХАЛЕНКО и Всеволод ЧЕРЕПАНОВ; начальник Департамента Павел ОДЕРОВ, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена БУРМИСТРОВА, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в Управлении информации ПАО «Газпром».

На пресс­конференции было отмечено, что «Газпром» продолжает активную реализацию масштабных проектов на Востоке России. Полным ходом идет развитие ресурсной базы компании. В частности, на Чаяндинском месторождении - базовом для формирования Якутского центра газодобычи - геологоразведочные работы (ГРР) практически завершены, месторождение подготовлено к разработке. В рамках проекта «Сахалин­3» закончены ГРР по основному контуру Южно­Киринского месторождения.

«Газпром» продолжает наращивать добычные мощности. Так, на Киринском месторождении на шельфе Сахалина, где добыча ведется с 2014 года, в текущем году фонд эксплуатационных скважин будет увеличен с двух до четырех, а в 2019 году - до семи, что обеспечит возможность добычи до 5,5 млрд куб. м газа в год. Ведутся работы по обустройству Чаяндинского месторождения: сейчас в строительстве эксплуатационных газовых скважин задействовано восемь буровых установок, в перспективе их количество будет доведено до 13.

Комплексно с расширением мощностей по добыче газа на Востоке России компания развивает систему его транспортировки. По намеченному графику «Газпром» строит магистральный газопровод «Сила Сибири»: сейчас работы идут на участке Чаяндинское месторождение - Ленск - Олекминск. Готовность первоочередных мощностей «Силы Сибири» на протяжении от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в районе Благовещенска компания обеспечит в 2018 году.

Компания также рассчитывает увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок АТР. Разрабатывается проектная документация для строительства третьей технологической линии СПГ­завода проекта «Сахалин­2» производительностью до 5,4 млн тонн СПГ в год.

На пресс­конференции также были рассмотрены другие вопросы, связанные с восточными проектами «Газпрома», в реализации которых задействовано и ООО «Газпром трансгаз Томск».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: СПГ  Сахалин-2  Сахалин-1 



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