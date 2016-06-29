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"Газпром" продолжает активную реализацию масштабных восточных проектов
В центральном офисе ПАО «Газпром», в преддверии годового общего собрания акционеров компании, состоялась прессконференция «Газпром на Востоке России, выход на рынки стран АТР».
Ее участниками стали заместители Председателя Правления Виталий МАРКЕЛОВ и Александр МЕДВЕДЕВ; члены Правления, начальники департаментов Олег АКСЮТИН, Вячеслав МИХАЛЕНКО и Всеволод ЧЕРЕПАНОВ; начальник Департамента Павел ОДЕРОВ, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена БУРМИСТРОВА, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в Управлении информации ПАО «Газпром».
На прессконференции было отмечено, что «Газпром» продолжает активную реализацию масштабных проектов на Востоке России. Полным ходом идет развитие ресурсной базы компании. В частности, на Чаяндинском месторождении - базовом для формирования Якутского центра газодобычи - геологоразведочные работы (ГРР) практически завершены, месторождение подготовлено к разработке. В рамках проекта «Сахалин3» закончены ГРР по основному контуру ЮжноКиринского месторождения.
«Газпром» продолжает наращивать добычные мощности. Так, на Киринском месторождении на шельфе Сахалина, где добыча ведется с 2014 года, в текущем году фонд эксплуатационных скважин будет увеличен с двух до четырех, а в 2019 году - до семи, что обеспечит возможность добычи до 5,5 млрд куб. м газа в год. Ведутся работы по обустройству Чаяндинского месторождения: сейчас в строительстве эксплуатационных газовых скважин задействовано восемь буровых установок, в перспективе их количество будет доведено до 13.
Комплексно с расширением мощностей по добыче газа на Востоке России компания развивает систему его транспортировки. По намеченному графику «Газпром» строит магистральный газопровод «Сила Сибири»: сейчас работы идут на участке Чаяндинское месторождение - Ленск - Олекминск. Готовность первоочередных мощностей «Силы Сибири» на протяжении от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в районе Благовещенска компания обеспечит в 2018 году.
Компания также рассчитывает увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок АТР. Разрабатывается проектная документация для строительства третьей технологической линии СПГзавода проекта «Сахалин2» производительностью до 5,4 млн тонн СПГ в год.
На прессконференции также были рассмотрены другие вопросы, связанные с восточными проектами «Газпрома», в реализации которых задействовано и ООО «Газпром трансгаз Томск».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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