Молчунам не сэкономить

Операторы фиксированной связи готовят абонентов к появлению осенью новых тарифных планов. Нововведение, которое эксперты назвали "реверансом в сторону абонентов", похоже, сделает операторов только богаче, считают аналитики.

В конце августа МГТС начала рассылать своим абонентам письма с информацией о новых тарифных планах: с повременной, комбинированной и абонентской системами оплаты услуг местной телефонии. Пока оператор не указывает в своих сообщениях новых цен на услуги - они появятся не скоро. "Только 5 сентября Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердит методику расчетов новых цен, после операторы должны будут представить в ФСТ свои расчеты тарифов, а потом служба сможет утвердить цены. Полагаю, операторы начнут работать с новыми тарифами не раньше ноября", - считает аналитик Russian Telecoms Алексей КОНДРАШОВ.

Между тем у межрегиональных компаний связи (МРК) уже есть опыт выставления счетов с повременной оплатой местных звонков. Орловский филиал "Центртелекома" предложил населению сменить абонентскую плату на комбинированный тариф. Вместо 180 руб. в месяц абонентам предложили платить 108 руб. ежемесячно, плюс 17 коп. за минуту исходящего разговора. Причем возможность выставлять такие тарифы у оператора появилась еще год назад - ФСТ утвердила их 17 августа 2005 г.

"Мы начали предлагать клиентам комбинированные тарифные планы в начале 90-х, - рассказывает пресс-секретарь "Уралсвязьинформа" Валерий КОСТАРЕВ. - Пока только в Пермском крае и Тюменской области мы предлагаем сменить абонентскую плату в 195 руб. на тариф с повременной составляющей. Тогда абоненты будут платить 175 руб., в которые включены 300 минут исходящих звонков, а одна минута сверх лимита стоит 21 коп. в Пермском крае и 26 коп. в Тюменской области". Примечательно, что у всех МРК повременные системы оплаты доступны лишь в нескольких филиалах. "Технические условия не позволяли запустить такие тарифы на всей сети", - объясняет директор департамента информационно-аналитического обеспечения ЮТК Иван КИМ.

Подготовка операторов к "повременке" влетела в копеечку. По оценке содиректора аналитического департамента ФК "УРАЛСИБ" Константина ЧЕРНЫШЕВА, проект по внедрению биллинговой системы Amdocs обошелся "дочкам" "Связьинвеста" в несколько сотен миллионов долларов. "В целом операторы готовы вводить новые тарифы: биллинговые системы готовы, может быть, есть некоторые сложности в отдаленных сельских местностях", - говорит он.

Очевидно, что появление новых тарифов должно отразиться на финансовых итогах компаний. Причем итог должен быть не в пользу операторов фиксированной связи. Ведь малоговорящие абоненты могут перейти на повременку и снизить свои затраты. Однако сами компании твердо уверены, что связисты окажутся только в плюсе. "ФСТ предупреждала, что будет в этом году поднимать цены на местную телефонию, думаю, что в конечном счете они просчитают все так, что наши доходы не уменьшатся", - уверен Валерий Костарев.

Аналитики считают, что платить меньше за связь не захотят и сами абоненты. "Если средний счет изменится на 10-20 руб., человек вряд ли ради этого пойдет перезаключать договор с оператором", - считает аналитик iKS-Consulting Татьяна ТОЛМАЧЕВА. "Пользоваться безлимитной связью проще: можно не считать минуты и ни в чем не ограничивать себя. Думаю, возможностью перейти на новые тарифы воспользуется небольшое число абонентов, а остальные по-прежнему будут платить фиксированную сумму в месяц", - подтверждает мнение коллеги Алексей Кондрашов. А Надежда ГОЛУБЕВА из "АТОНа" уверена, что для МРК реформа тарифов - очень хорошая новость. "С новыми тарифами можно ожидать повышения эффективных цен на услуги связи на 20-30%, - считает она. - Изменения затронут и структуру выручки. Основную выручку компании будут получать от местной связи".

«Золотой Рог».