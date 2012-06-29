Власть взялась за бензин

Государство намерено законодательно регулировать качество продающегося в России бензина. Во вторник стали известны некоторые подробности готовящегося в недрах Совета Федерации законопроекта о качестве моторного топлива в России. Они были оглашены на круглом столе, прошедшем под председательством зампреда комиссии по естественным монополиям верхней палаты парламента Олега Толкачева. Разработчики утверждают, что в настоящее время в Москве до одной трети всего продающегося топлива не отвечает стандартам качества, и ратуют за ужесточение ответственности за его продажу.

Взяться за проблему качества моторного топлива чиновников вынудила сложившаяся на рынке ситуация. Так, по данным Олега Толкачева, около трети продающегося в российской столице топлива не соответствует требованиям по качеству (правда, по данным Минпромэнерго - всего 16%). Г-н Толкачев утверждает, что некачественный бензин изготавливается путем добавления присадок к низкооктановому топливу, подтверждением чему служат два факта. Во-первых, бензина с октановым числом 80 в России производится больше, чем потребляется, а с октановым числом 95 - наоборот: потребляется больше, чем производится. Во-вторых, Россия, по данным руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы Леонида Бочина, официально импортирует тетраэтилсвинец из Китая и Румынии. "Очевидно, что это вещество добавляют в бензин, несмотря на запрет на его использование", - утверждает г-н Бочин. Свинцовые присадки запрещены в силу того, что вызывают онкологические заболевания у детей.

Во вторник на круглом столе в Совете Федерации Минэкономразвития представило свои предложения по законодательному регулированию качества топлива. Предложения МЭРТ сводятся к стимулированию производства более качественного топлива. "Мы проанализировали рост цен на оптовом и розничном топливных рынках и пришли к выводу, что эти цены изменяются независимо друг от друга, - сказал заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ МЭРТ Александр Гладков. - Например, стоимость бензина в оптовом звене может снижаться, в рознице же оставаться прежней. Кроме того, известно, что в структуре розничной цены достаточно большую долю составляют налоги". На основании этих выводов МЭРТ предлагает свои меры. Одна из возможностей влияния на качество топлива, по словам г-на Гладкова, заключается в установлении дифференцированной ставки акциза.

В настоящее время различная величина акциза установлена для трех категорий топлива: бензина с октановым числом до 80 включительно, бензина с более высоким октановым числом и дизельного топлива. МЭРТ предлагает ввести внутри этих категорий классы. Например, базовая ставка для 92-го - 98-го бензинов сейчас составляет 3629 руб. за тонну. МЭРТ предлагает ввести внутри этой категории три класса с разной величиной акциза - 3629, 3520,1 и 3414,5 руб. за тонну. "Размер акциза будет снижаться в соответствии с содержанием серы, свинца и прочих примесей в бензине, - говорит г-н Гладков. - Чем меньше их содержание, тем меньше акциз". Таким образом МЭРТ намерено стимулировать производство более качественного бензина. Кроме того, министерство предлагает вернуться к старой схеме взимания акциза. "Сегодня акциз взимается с продавца, - говорит г-н Гладков. - Минфин предлагает вернуться к схеме взимания его с производителя".

Другие участники круглого стола настаивали на введении более жестких административных мер, вплоть до уголовной ответственности. "Мы сегодня по качеству топлива и контролю за ним находимся на уровне Буркина-Фасо, - говорит Леонид Бочин. - Надо вводить уголовную ответственность за торговлю некачественным бензином. Но необходимо учитывать, что сегодня мы наказываем продавцов, а производителям, которые находятся в Московской области и поставляют в столицу прямогонный бензин, все сходит с рук". Одной из серьезных проблем бензинового рынка чиновники считают анонимность происхождения бензина на АЗС и предлагают, во-первых, обязать автозаправки вывешивать информацию о происхождении топлива, во-вторых, наказывать их за предоставление не соответствующих действительности сведений. Кроме того, обсуждается идея запретить нефтебазам вообще какую-либо переработку бензина и покупку того топлива, которое они не продают.

Предполагается также развивать глубокую переработку нефти, в частности путем изменения НДПИ. МЭРТ рекомендует установить нулевой НДПИ для новых месторождений, выработка которых не достигает 20%. Рассматривается предложение об отмене импортных пошлин на оборудование для нефтеперерабатывающих заводов.

"Сегодня из двадцати пяти российских НПЗ только одиннадцать оснащены необходимым для производства качественного бензина оборудованием, - отмечает Александр Гладков. - Средняя глубина переработки нефти составляет 70%, в то время как в Европе - 95%". Впрочем, эти инициативы могут натолкнуться на объективные потребности рынка. Так, сегодня в России в основном используется топливо стандартов "Евро-1" и "Евро-2", потребление которого составляет 75%. Доля бензина стандарта "Евро-3" - лишь 5%; к 2008 году планируется увеличить ее до 50%.

«Золотой Рог».