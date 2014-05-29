На Дальнем Востоке энергетики недосчитаются выручки из-за ранней весны

Выработка электроэнергии станциями "РАО ЭС Востока" в апреле снизилась на 15%

Предприятия ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") в апреле сократили выработку электроэнергии по сравнению с апрелем прошлого года на 15,4%, до 2 296,5 млн кВт-ч. При этом доля ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в выработке холдинга снизилась с 76% до 72%

Как пояснила пресс-служба энергохолдинга, выработка ОАО "ДГК" сократилась на 19,1% из-за снижения на 7,8% потребления электроэнергии на территориях ОЭС (Объединенная энергосистема) Востока в связи с более ранним проходом весны в регион и ростом полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС на 20% относительно апреля прошлого года.

По сведениям ОДУ Востока сокращение потребления в апреле 2014 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано во всех энергосистемах ОЭС Востока.

Наибольшее снижение потребления в апреле 2014 года относительно апреля 2013 года зафиксировано в энергосистеме Приморского края, показавшей падение спроса на 9,4%.

В апреле 2014 года выработка электроэнергии в России в целом составила 83,5 млрд кВт-ч, что на 1,8% меньше, чем в апреле 2013 года.

На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка всех энергокомпаний региона составила 3,7 млрд кВт-ч, сократившись на 5,7% к прошлому году.

Доля электростанций холдинга "РАО ЭС Востока" в общероссийской выработке в апреле 2014 года составила 2,8%, а в выработке Дальнего Востока - 62%.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО "ДРСК", ОАО "ДГК" , ОАО "ДЭК", ОАО "АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток