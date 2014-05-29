www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Энергетика
Распечатать

На Дальнем Востоке энергетики недосчитаются выручки из-за ранней весны

29 Мая 2014, 19:01 | Дальний Восток

Выработка электроэнергии станциями "РАО ЭС Востока" в апреле снизилась на 15%

Предприятия ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") в апреле сократили выработку электроэнергии по сравнению с апрелем прошлого года на 15,4%, до 2 296,5 млн кВт-ч. При этом доля ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в выработке холдинга снизилась с 76% до 72%

Как пояснила пресс-служба энергохолдинга, выработка ОАО "ДГК" сократилась на 19,1% из-за снижения на 7,8% потребления электроэнергии на территориях ОЭС (Объединенная энергосистема) Востока в связи с более ранним проходом весны в регион и ростом полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС на 20% относительно апреля прошлого года.

По сведениям ОДУ Востока сокращение потребления в апреле 2014 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано во всех энергосистемах ОЭС Востока.

Наибольшее снижение потребления в апреле 2014 года относительно апреля 2013 года зафиксировано в энергосистеме Приморского края, показавшей падение спроса на 9,4%.

В апреле 2014 года выработка электроэнергии в России в целом составила 83,5 млрд кВт-ч, что на 1,8% меньше, чем в апреле 2013 года.

На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка всех энергокомпаний региона составила 3,7 млрд кВт-ч, сократившись на 5,7% к прошлому году.

Доля электростанций холдинга "РАО ЭС Востока" в общероссийской выработке в апреле 2014 года составила 2,8%, а в выработке Дальнего Востока - 62%.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО "ДРСК", ОАО "ДГК" , ОАО "ДЭК", ОАО "АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: выработка  "РАО ЭС Востока"  энергетика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • все гораздо проще19:08, 02.06.2014#

    а зачем тогда вводятся соц. нормы на потребелние ээ?После введения норм люди начнут еще больше экономить, и выручки у монополистов энергеики упадут еще больше!Где логика?

  • Псевдоним19:32, 02.06.2014#

    Логика в повышении тарифов в обход законов. Первое время, после введения соц нормы народ начнет экономить, потом поймет мизерность экономии и начнет жить как раньше, а тут и энергетики с оттопыренным карманом дожидаются. Разговоры про стремление к экономии с помощь энергопайка, это обман населения. Главная их цель содрать с народа побольше денег, особо не напрягаясь при этом.

  • прох19:21, 02.06.2014#

    так уж и быть. выкину энергосберегайки, поставлю по пять 95 ватных ЛН на люстру в каждой комнате. надо же как-то поддержать энергетиков, а то обнищают. . .

  • 1320:05, 02.06.2014#

    по миру с сумой пойдут, обнищают вконец, придется повышать одн.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru