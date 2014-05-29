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Дальний Восток отстал от других регионов по заявленной скорости Интернет-соединения, обогнал по стоимости

29 Мая 2014, 19:17 | Дальний Восток

Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев 2014 года зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит

По итогам первых 3 месяцев 2014 года наибольшая заявленная скорость Интернет-соединения была зафиксирована на Урале и составила 60 мбит/с против 34 мбит/с годом ранее. Наименьшая - всего около 7 мбит/с - отмечена в регионах Дальнего Востока

Согласно данным исследований компании "Яндекс", за год российская Интернет-аудитория увеличилась более чем на 5 млн пользователей, прирост составил менее 9%.

По данным сервиса dom.svyaznoy.ru в первом квартале прошлого года средняя скорость, которую предлагали операторы, составляла около 31 мбит/с. К концу первого квартала 2014 этот показатель вырос на 45% до 45 мбит/с.

С точки зрения предпочтений потребителей "Связной" прежде всего отмечает рост популярности пакетных подключений провайдеров и, соответственно, увеличение доли продаж таких предложений в общем объеме. Например, в первом квартале 2012 года около 70% продаж в России составляли собственно услуги широкополосного доступа в Интернет. 26% приходилось на пакеты услуг, а цифровое ТВ составляло всего 4%. По итогам первого квартала 2014 года пакетные предложения составляют уже 41%, а доля такой услуги как телевидение в чистом виде снизилась до 2,5%. Это говорит о том, что потребители готовы делать выбор в пользу комплексных предложений операторов.

Вместе с ростом скорости снижается средняя заявленная стоимость единицы скорости доступа в Интернет (рассчитывается как деление средней стоимости ежемесячной абонентской платы на среднюю скорость соединения в Мбит\с).

Например, если по итогам первых трех месяцев 2013 года абонент в среднем платил за 1 Мбит 30 рублей, то в 1 квартале 2014 года стоимость уменьшилась на 30%, до 21 рубля. Если сравнить текущий показатель с цифрой 2012 года, то можно увидеть, что за 2 года стоимость 1 мегабита в России в целом снизилась более чем в 4 раза. 2 года назад цена доступа со скоростью в 1 мегабит равнялась 94 рублям.

Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит.

Снижению цены способствовало появление большого количества пакетных предложений формата вида Double и Triple Play, в рамках которых потребителю, помимо доступа в Интернет, предоставляются дополнительные услуги, например, кабельное ТВ и стационарный телефон.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: исследование  "связной"  интернет 



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Комментарии

  • 5555515:16, 02.06.2014#

    да в подряде уже сколько времени на тарифе свои скорость не поднимают , как было 5-6 мб , так и осталось , хоть для своих подняли бы днем до 20 мб, а ночью 100 мб как сейчас до 11 утра . а то можно и уйти к другим , для меня главное скорость в интернете , тв я не смоотрю , могу хоть сейчас отключится!!!!

  • 1111115:18, 02.06.2014#

    и цену надо бы снизить , на тв и интернет

  • Псевдоним15:28, 02.06.2014#

    300р за мегабит не хотели?Приморский край. Дальсвязь. Дороже в России нету.

  • Псевдоним15:47, 02.06.2014#

    сам придумал или кто подсказал!!?кому не нравится идите на другого провайдера. Автор статьи похоже забыл, что ДВ не ограничевается хабаровском и Владивостоком, есть еще Камчатка и Магадан, где свзь только через спутник и там, пока еще, физически невозможно за копейки торгавать интернетом!

  • Д.Истрофик15:44, 02.06.2014#

    Ниичего, что у нас в Приморском крае цены на продукты и услуги одни из самых высоких в России. Зато у нас самый лучший губернатор.

  • Псевдоним15:44, 02.06.2014#

    дальсвязь хочет сразу бабла, и много. все барыги в россии собрались, а отстойная шваль сюда похерилась. какая гордость за страну?стыд, что одной национальности с барыгами и властью всех уровней. россия проклятая страна, было бы куда, давно уехал.

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