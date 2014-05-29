Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальний Восток отстал от других регионов по заявленной скорости Интернет-соединения, обогнал по стоимости
Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев 2014 года зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит
По итогам первых 3 месяцев 2014 года наибольшая заявленная скорость Интернет-соединения была зафиксирована на Урале и составила 60 мбит/с против 34 мбит/с годом ранее. Наименьшая - всего около 7 мбит/с - отмечена в регионах Дальнего Востока
Согласно данным исследований компании "Яндекс", за год российская Интернет-аудитория увеличилась более чем на 5 млн пользователей, прирост составил менее 9%.
По данным сервиса dom.svyaznoy.ru в первом квартале прошлого года средняя скорость, которую предлагали операторы, составляла около 31 мбит/с. К концу первого квартала 2014 этот показатель вырос на 45% до 45 мбит/с.
С точки зрения предпочтений потребителей "Связной" прежде всего отмечает рост популярности пакетных подключений провайдеров и, соответственно, увеличение доли продаж таких предложений в общем объеме. Например, в первом квартале 2012 года около 70% продаж в России составляли собственно услуги широкополосного доступа в Интернет. 26% приходилось на пакеты услуг, а цифровое ТВ составляло всего 4%. По итогам первого квартала 2014 года пакетные предложения составляют уже 41%, а доля такой услуги как телевидение в чистом виде снизилась до 2,5%. Это говорит о том, что потребители готовы делать выбор в пользу комплексных предложений операторов.
Вместе с ростом скорости снижается средняя заявленная стоимость единицы скорости доступа в Интернет (рассчитывается как деление средней стоимости ежемесячной абонентской платы на среднюю скорость соединения в Мбит\с).
Например, если по итогам первых трех месяцев 2013 года абонент в среднем платил за 1 Мбит 30 рублей, то в 1 квартале 2014 года стоимость уменьшилась на 30%, до 21 рубля. Если сравнить текущий показатель с цифрой 2012 года, то можно увидеть, что за 2 года стоимость 1 мегабита в России в целом снизилась более чем в 4 раза. 2 года назад цена доступа со скоростью в 1 мегабит равнялась 94 рублям.
Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит.
Снижению цены способствовало появление большого количества пакетных предложений формата вида Double и Triple Play, в рамках которых потребителю, помимо доступа в Интернет, предоставляются дополнительные услуги, например, кабельное ТВ и стационарный телефон.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Мобильная связь станет дешевле
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
-
-
-
-
Псевдоним15:47, 02.06.2014#
сам придумал или кто подсказал!!?кому не нравится идите на другого провайдера. Автор статьи похоже забыл, что ДВ не ограничевается хабаровском и Владивостоком, есть еще Камчатка и Магадан, где свзь только через спутник и там, пока еще, физически невозможно за копейки торгавать интернетом!
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
да в подряде уже сколько времени на тарифе свои скорость не поднимают , как было 5-6 мб , так и осталось , хоть для своих подняли бы днем до 20 мб, а ночью 100 мб как сейчас до 11 утра . а то можно и уйти к другим , для меня главное скорость в интернете , тв я не смоотрю , могу хоть сейчас отключится!!!!