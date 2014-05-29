Дальний Восток отстал от других регионов по заявленной скорости Интернет-соединения, обогнал по стоимости

Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев 2014 года зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит

По итогам первых 3 месяцев 2014 года наибольшая заявленная скорость Интернет-соединения была зафиксирована на Урале и составила 60 мбит/с против 34 мбит/с годом ранее. Наименьшая - всего около 7 мбит/с - отмечена в регионах Дальнего Востока

Согласно данным исследований компании "Яндекс", за год российская Интернет-аудитория увеличилась более чем на 5 млн пользователей, прирост составил менее 9%.

По данным сервиса dom.svyaznoy.ru в первом квартале прошлого года средняя скорость, которую предлагали операторы, составляла около 31 мбит/с. К концу первого квартала 2014 этот показатель вырос на 45% до 45 мбит/с.

С точки зрения предпочтений потребителей "Связной" прежде всего отмечает рост популярности пакетных подключений провайдеров и, соответственно, увеличение доли продаж таких предложений в общем объеме. Например, в первом квартале 2012 года около 70% продаж в России составляли собственно услуги широкополосного доступа в Интернет. 26% приходилось на пакеты услуг, а цифровое ТВ составляло всего 4%. По итогам первого квартала 2014 года пакетные предложения составляют уже 41%, а доля такой услуги как телевидение в чистом виде снизилась до 2,5%. Это говорит о том, что потребители готовы делать выбор в пользу комплексных предложений операторов.

Вместе с ростом скорости снижается средняя заявленная стоимость единицы скорости доступа в Интернет (рассчитывается как деление средней стоимости ежемесячной абонентской платы на среднюю скорость соединения в Мбит\с).

Например, если по итогам первых трех месяцев 2013 года абонент в среднем платил за 1 Мбит 30 рублей, то в 1 квартале 2014 года стоимость уменьшилась на 30%, до 21 рубля. Если сравнить текущий показатель с цифрой 2012 года, то можно увидеть, что за 2 года стоимость 1 мегабита в России в целом снизилась более чем в 4 раза. 2 года назад цена доступа со скоростью в 1 мегабит равнялась 94 рублям.

Наименьшая стоимость за доступ в интернет со скоростью в 1 мегабит по итогам первых трех месяцев зафиксирована в Уральском федеральном округе - 11 рублей, наибольшая - на Дальнем Востоке - 123 рубля за мегабит.

Снижению цены способствовало появление большого количества пакетных предложений формата вида Double и Triple Play, в рамках которых потребителю, помимо доступа в Интернет, предоставляются дополнительные услуги, например, кабельное ТВ и стационарный телефон.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток