Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"РАО ЭС Востока" вышло на прибыльность
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") получило по итогам I квартала чистую прибыль по РСБУ в размере 325,4 млн рублей против убытка в 1,47 млрд рублей годом ранее
Выручка энергохолдинга за отчетный период составила 432,2 млн рублей (сокращение на 1,6%). Себестоимость продаж увеличилась на 10%, до 84,3 млн рублей.
Прибыль до налогообложения составила 408 млн рублей против 1,4 млрд рублей убытка в прошлом году.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.
Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав АО "РАО ЭС Востока", составляет 9087 МВт; тепловая мощность - 17 892 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км.
"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%, Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Приморский край обещанные энергольготы обошли стороной
- Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока
- Тепло для Дальнего Востока
- Реструктуризация ДЭК открывает новые горизонты
- Корпорация Kawasaki взяла Владивосток сервисом
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Дешевый свет включается не сразу
- Якутия продвигает бесплатные "бриллиантовые туры"
- В Якутии построили крупнейшую солнечную электростанцию за Полярным кругом
- Масштабная энергостройка на Дальнем Востоке идет по плану
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда