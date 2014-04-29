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"РАО ЭС Востока" вышло на прибыльность

29 Апреля 2014, 11:46 | Дальний Восток

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") получило по итогам I квартала чистую прибыль по РСБУ в размере 325,4 млн рублей против убытка в 1,47 млрд рублей годом ранее

Выручка энергохолдинга за отчетный период составила 432,2 млн рублей (сокращение на 1,6%). Себестоимость продаж увеличилась на 10%, до 84,3 млн рублей.

Прибыль до налогообложения составила 408 млн рублей против 1,4 млрд рублей убытка в прошлом году.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.

Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав АО "РАО ЭС Востока", составляет 9087 МВт; тепловая мощность - 17 892 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км.

"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%, Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "РАО ЭС Востока"  прибыль  энергетика 



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