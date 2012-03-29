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Глава АИЖК может перейти на работу в правительство
28 марта, ZRPRESS. Глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняка, возглавляющий его в течение 10 лет, может покинуть свой пост. Руководитель АИЖК может перейти на работу в новое правительство РФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет РБК daily.
По некоторой информации, его новая работа также будет связана со строительством и жильем. Не исключено, что он возглавит вновь созданное министерство строительства.
Эксперты, комментируя возможность вхождения Семеняки в правительство, отмечают, что он является профессионалом высокого уровня. «Он знает свое дело, и если перейдет в правительство, будет полезен. Я надеюсь, что его деятельность и дальше будет связана с жилищным строительством и его финансированием», - заявил, в частности, глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
«Золотой Рог».
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