Для инженерных специальностей сформируют стандарт

Минпромторг РФ ведет работу по формированию стандарта для специалистов инженерных специальностей, заявил глава ведомства Виктор ХРИСТЕНКО, соответствующие стандарты введены уже в двух федеральных целевых программах.

«Минпромторг пытается организовать ведущие структуры в промышленных отраслях на задачи по формированию специального стандарта для специалистов высшей квалификации, а также среднего уровня квалификации», - сказал он на совещании по вопросам обеспечения отечественной промышленности квалифицированными инженерно-техническими кадрами.