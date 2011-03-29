Жилая недвижимость еще в кризисе

Рынок жилой недвижимости в России еще не оправился от кризиса, сообщает корреспондент IRR.ru. По данным портала «Мир квартир», в сорока городах России уровень цен на вторичное жилье пока еще на 15-18% ниже докризисного уровня.

Быстрее всего восстанавливаются рынки недвижимости Казани, Ульяновска и Москвы. В частности, в столице средняя стоимость квадратного метра на 6,4% ниже, чем до кризиса (в январе 2009 квадратный метр стоил 180 тысяч 617 рублей). В июле 2009 года снижение цен на недвижимость составило 9,6% (цена квадратного метра 163 тысячи 356,1 руб.). Таким образом, среднестатистическая «двушка» площадью 50 квадратных метров в разгар кризиса обошлась бы покупателю на 863 тысячи 50 рублей дешевле. Впрочем, и сегодня по сравнению с январем 2009 года можно сэкономить 576 тысяч 500 рублей.

Медленнее всего от кризиса оправляются рынки недвижимости Нижнего Новгорода, Калуги и Московской области. Так, средняя стоимость квадратного метра в этом регионе на 19,5% ниже, чем до кризиса.